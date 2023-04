FRANCE :: Concours International de chant des Grandes Voix Lyriques 2023 : le palmarès

Le grand prix de la deuxième édition du Concours International de chant des Grandes Voix Lyriques d’Afrique a été décerné à Mariamielle Lamagat, soprano d’origine malgache, âgée de 31 ans.

Diplômée du CNSMD de Paris après avoir débuté son parcours musical avec le piano classique, les percussions et le piano jazz, puis rejoint en 2013 le Centre de Musique Baroque de Versailles, cofondatrice en 2018 de l’ensemble Archipel (avec Adèle Charvet, Mathys Lagier et Edwin Fardini), Mariamielle Lamagat interprétait cette saison Eurydice au Théâtre de l’Athénée, à Paris dans une adaptation libre de l’Orphée de Gluck par la compagnie Miroirs étendus.

Accompagnés au piano par Thomas Tacquet et, dans les deux airs imposés, par L’Orchestre Symphonique du Loiret placés sous la direction de Mehdi Lougraïda, les douze candidats répartis dans les deux catégories « amateur » et « semi-professionnelle » ont confirmé le niveau élevé de la compétition (voir le palmarès ci-dessous).

Prochain rendez-vous avec les Grandes Voix Lyriques d’Afrique au Théâtre des Champs-Elysées le samedi 23 mars 2024, pour un concert au profit des jeunes artistes lyriques de la diversité, de la construction d’un conservatoire de musique au Cameroun et de la formation des femmes en Afrique dans le domaine de la high-tech, l’un des programmes phare de la fondation Women Of Africa (plus d’informations).

Catégorie « semi-professionnelle »

1er prix, « Grand Prix » Africa Lyric’s Opera : Mariamielle LAMAGAT, Madagascar – soprano, 31 ans

2e prix, Fondation Opéra : Aaron Casey GOULD, USA – ténor, 30 ans

3e prix, Génération Opéra : Monika Audrey DONGMO MAZANKA, Cameroun – soprano, 34 ans

Prix spécial Natalia Smalto : Aaron Casey GOULD, USA – ténor, 30 ans

Prix spécial Mady Mesplé : Blaise RANTOANINA, Madagascar – ténor, 37 ans

Prix de la meilleure interprétation de l’œuvre de la compositrice afro-américaine Cynthia Cozette-Lee : Mariamielle LAMAGAT, Madagascar – soprano, 31 ans

Prix du public : Raphaële GREEN, Congo – mezzo-soprano, 35 ans ; Blaise RANTOANINA, Madagascar – ténor, 37 ans

Catégorie « amateur »

1er prix : Boris MVUEZOLO PANZU, Congo – ténor, 26 ans

2e prix : Adoulou BITANG, Cameroun – baryton, 32 ans

Prix « Jeune espoir » : Victoria LINGOCK, Cameroun – mezzo-soprano, 26 ans

Prix de la meilleure interprétation de l’œuvre en langue africaine du compositeur Godwin Saoh : Sonia TCHATO WATON, Cameroun – soprano, 32 ans

Prix du public : Sonia TCHATO WATON, Cameroun – soprano, 32 ans