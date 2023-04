CAMEROUN :: PRUDENTIAL BENEFICIAL fait un DON DE 50.000.000 Fcfa à la fondation cœur et vie :: CAMEROON

Ce don servira pour la prise en charge des patients ayant des complications post-covid 19, hypertendus diabétiques et ceux avec des affections respiratoires

Aider les uns et les autres à tirer un meilleur parti de la vie est l'une des raisons d'être de la fondation Prudential. Après avoir alloué des fonds a la prévention puis au traitement de la COVID-19, la fondation a décidé de se pencher vers les complications post-covid 19 telles que le diabète, l'hypertension et les affections respiratoires.

C'est donc dans le cadre de son programme santé COVID 19 relief fund que la Fondation Prudential qui est la branche d'investissement communautaire de Prudential Beneficial a fait un don de 50.000.000 Fcfa. La cérémonie de remise officielle de ce don a eu lieu le 12 avril dernier à l'hôtel Akwa Palace de Douala.

Ce don qui rentre dans le cadre du programme de solidarité mené en partenariat avec la filiale de la Prudence Foundation et Prudential Beneficial Insurance Cameroon sera mis à disposition des populations par l'intermédiaire de la Fondation Cœur et Vie, une organisation à but non lucratif engagée dans la lutte contre les maladies cardiovasculaires en Afrique.

La campagne s'étendra sur cinq mois et l'objectif principal sera d'assister les hôpitaux dans la sensibilisation, le dépistage la formation du personnel de santé en première ligne et aidera les centres de santé communautaires à prendre en charge les patients atteints des complications post COVID-19 et des maladies cardiovasculaires.

Pour Cette année, le programme COVID RELIEF FUND est à sa troisième édition. Celle-ci est placée sous la bannière "My Best Follow-Up:You in our Hearts » et sera implémentée dans cinq régions du Cameroun. Le projet se concentrera sur l'amélioration de la prise en charge des maladies respiratoires, cardiovasculaires et du diabète. Il vise également à promouvoir la digitalisation des services de santé pour leur accès à un plus grand nombre de malades, à apporter un soutien concret après diagnostic, à favoriser un soutien optimal ainsi qu'à sensibiliser la population à grande échelle. Le projet sera mis en œuvre à l'hôpital régional de Garoua, à l'hôpital régional de Bertoua, à Thôpital régional d'Ebolowa, à l'hôpital régional de Nkongsamba et à l'hôpital central de Yaoundé

Le don en lui-même est sensé avoir un impact sur environ 3,5 millions de personnes d'ici Août 2023, compte tenu de la forte présence Prudential Beneficial Insurance Cameroon dans tout le pays. Conscient de l'urgence de mourir pour COVID-19, il y a encore des infections respiratoires récurrentes, le diabéte et les complications des maladies cardiovasculaires qui affligent notre société aujourd'hui

Handsome Brain Nkwenti, Directeur Général de Prudential Beneficial Insurance Cameroon, a déclaré qu'il est heureux de profiter de cette occasion pour réitérer l'engagement de la société dans la lutte contre la COVID-19 et les maladies connexes au sein de la communauté "Prudential reste une entreprise qui aide la société à profiter du meilleur de la vie", a-t-il déclaré.

Au cours des dernières années, l'entreprise a parrainé diverses activités axées sur des campagnes de sécurité, d'éducation financière, de sensibilisation à la santé et au bien-être. La santé étant une priorité absolue pour tirer le meilleur parti de la vie. Le don de la Prudence Foundation reflète l'engagement de l'entreprise à assumer sa responsabilité sociale envers le bien-être de la communauté, en s'appuyant sur des initiatives de croissance financière, de bien-être et d'équilibre durable de la vie.