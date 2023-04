CAMEROUN :: RDPC : Guerre ouverte entre Ketcha Courtès et Denise Fampou :: CAMEROON

La remise de dons à la communauté musulmane de Douala 2èmepar le ministre de l’Habitat et du développement urbain (MINDHU) ce 16 avril 2023 à 14 heures à l’esplanade de la chefferie de New Bell Haoussa a ouvert les vannes de la friction.

C’est sous le couvert de la Fondation « Table ouverte de Maveun Wamen-Ctd Ketcha le valeureux et Courtès »dont Célestine Ketche Courtès est la présidente exécutive, que cette dernière marche sur Douala 2ème où Denise Fampou et les siens se croyaient en terrain conquis et exclusif au sein du microcosme RDPC . Comme elle l’a fait dernièrement à Yaoundé en remettant les présents aux musulmans à la fin du jeûne de Ramadan, cette année, l’intrépide dame politique a mis le cap sur Douala et son initiative soulève des vagues au sein de l’appareillage RDPC de la commune du 2ème arrondissement.

Ses camarades du parti, dans un front commun contre cette initiative, ont saisi tour à tour le sous-préfet et le chef de la délégation permanente départementale du Comité central pour le Wouri pour « s’opposer aux activités de déstabilisation de la base politique à Wouri 2 par le ministre Ketcha Célestine épouse Courtès ». Dans cette lettre signée par les trois responsables de l’Ofrdc, OjRDPC et du Rpdc, les mots sont si violents et trahissent toute l’animosité suscitée par la remise de dons ce dimanche.

Désaveu

« Cette dame dont les activités politiques trop controversées dans le Ndé ne sont plus à démontrer, a décidé de poser ses valises à Wouri 2 »,« En réalité, derrière ces manœuvres sibyllines se cachent les tractations en vue de pénétrer le territoire politique de Douala 2ème et y semer le trouble car elle n’a aucune once de développement de notre commune », « Douala 2ème est une ville très frondeuse, politiquement très instable et très sensible où tous les partis politiques s’expriment avec passion…A l’approche des échéances électorales qui pointent à l’horizon et eu égard au calme, à la paix et à la sérénité qui règnent dans les rangs de nos militantes et militants, nous n’avons pas besoin de trouble-fête ».

Si la réponse du responsable politique n’est pas connue, celle par contre du sous-préfet tourne déjà en boucle sur les réseaux sociaux, administrant un parfait désaveu à la demande signée le 12 avril 2023 par Denise Fampou, le maire de cette commune, aux fins de s’opposer à cette cérémonie. Le 14 avril 2023, le sous-préfet Nké Djana passait outre cette sollicitation, en délivrant en bonne et due forme un récépissé de déclaration de manifestation publique. Comme on le voit, Célestine Ketcha Courtès qui par ailleurs la présidente de la section RDPC du Ndé-Nord dans la région de l’Ouest, jette le trouble dans l’esprit de ses camarades politiques, une bête politique redoutée.