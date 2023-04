CAMEROUN :: Samuel Ervé Mandeng et l'obsession d'une diaspora qui investisse au pays :: CAMEROON

Samuel Ervé Mandeng est un Camerounais établi au Canada depuis une vingtaine d'années. Il est conseiller en Entrepreneuriat, et concepteur du mouvement _Give_Back To Mama . Il s'agit d'un mouvement qui invite les Camerounais de la diaspora, à une sortie de reconnaissance envers leur pays d'origine dont ils ont reçu la formation initiale, et sur lequel ils se sont appuyés ( malgré tout), pour s'établir à l'étranger, et prospérer. " Lorsque je vois les postes occupés par mes compatriotes dans des grandes compagnies occidentales, on a beau être critique, mais on ne peut pas nier que notre système scolaire et universitaire est performant. Les Camerounais excellent dans des écoles occidentales, avec une formation de base reçue ici au pays, soit au secondaire, soit à l'université", a fait savoir Ervé Samuel Mandeng lors du Mater Class qu'il a organisé sous le haut patronage du ministère des Postes et Télécommunications, vendredi dernier à Yaoundé.

Pour toutes ces raisons, le Canadien d'origine camerounaise estime qu'il est souhaitable pour la diaspora camerounaise, d'investir au pays, en guise de reconnaissance, mais aussi pour le développer, en s'appuyant sur leur vécu à l'étranger. D'où le concept "Give Back To Mama", du pidgin english ( une sorte d'anglais hybride ).

Samuel Ervé Mandeng a entretenu l'assistance sur le thème «Transformez votre profession en revenus additionnels». Sur ce volet spécifique, il conseille, notamment aux jeunes, de cheminer avec des personnes dynamiques, et pouvant avoir un impact positif sur leurs consciences. " Ne marchez pas avec des personnes qui ne pensent qu'aux futilités, marchez avec des personnes qui vous transforment, et vous incitent au progrès", a-t-il scandé, non sans demander aux personnes aux revenus modestes, de ne pas se mettre en détresse par des dépenses qui ne reflète pas leurs capacités financières, lors des cérémonies de fête ou d'obsèques.

Aux agents publics

Selon Samuel Ervé Mandeng qui doit certainement s'appuyer sur l'expérience du Canada son pays d'accueil, aucun développement n'est possible sans des fonctionnaires intègres, et travaillant avec abnégation pour la satisfaction des usagers. Spécialiste de l’entrepreneuriat, Samuel Ervé Mandeng appelle tout travailleur à se sentir fier et heureux de la profession exercée. Il argue que "l’argent n’est pas une fin en soi, mais juste un moyen". Tribun, Samuel Ervé Mandeng n'a pas hésité à faire appel à sa culture philosophique, convoquant des penseurs comme Emmanuel Kant, pour inciter à «agir de telle sorte que la maxime de ton action soit érigée en règle universelle».

L'initiateur du concept Give Back To Mama a insisté sur la nécessité d'être motivé, en vue de la valorisation et de viabilité de sa profession pour pouvoir viabiliser sa profession. Selon lui, la motivation est catalyseur de l’estime de soi, facilite les relations sociales, de même qu'elle est source d’une vie équilibrée. " Sans motivation, des idées négatives peuvent envahir notre esprit, et nous conduire à des choses dangereuses comme la consommation des drogues et stupéfiants, et même à des orientations philosophiques à risque". Pour finir enfin sur la diaspora, Samuel Ervé Mandeng pense que les Camerounais bien établis ne doivent pas rentrer au pays, mais plutôt venir investir, et mettre à profit leurs expériences et compétences acquises à l'étranger, pour un Cameroun plus fort et prospère.