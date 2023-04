CAMEROUN :: LE DANGER DES IDEOLOGIES DE « LA VICTOIRE » :: CAMEROON

Une affaire, l’affaire de la journaliste et de son employée de maison en même temps nounou résidente pour un gamin autiste, a retenu l’attention nationale dans l’actualité durant une semaine, et donné lieu à moult commentaires, indignations, et opinions plus ou moins acerbes dont certains subjectifs.



La justice de la république a fait son travail, après avoir examiné les faits et délibéré conformément à la vérité, et en libre application des lois ainsi que de toute procédure usuelle, avec l’intime conviction. La jeune dame comparaîtra libre, à une date qui sera arrêté selon le calendrier souverain du tribunal.

La jeune ménagère qui craignait d’être jetée en prison, ne l’a pas été et devra comparaître libre. Elle nous avait avoué, peu avant, lorsque nous lui avions rendu visite, qu’elle a déjà trouvé un autre travail.

De tout ce qui précède, nous nous félicitons de l’issue de cette première étape, laquelle dénote la sagesse du procureur de la république, de même que l’apaisement de tous. Il n’y a pas lieu, il ne saurait exister, et il n’en sera jamais question, de VICTOIRE D’UNE PARTIE SUR UNE AUTRE.

Nous ne règlerons pas les problèmes quotidiens, profonds, politiques ou économiques de notre pays, en célébrant ou en appelant des victoires des uns sur les autres. C’est un discours à proscrire et les mentalités qui animent et professent cette idéologie, doivent se redresser au plus vite, sous peine de paralyser, regrettablement, d’éventuelles alternatives pacifiques partout.

Chaque fois qu’on a envisagé le destin d’un couple, d’une famille, d’une nation, en termes de victoire d’une partie sur une autre, on a créé et entretenu les ingrédients d’une haine et d’une confrontation sans fin, d’une guerre éternelle./.