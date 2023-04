CAMEROUN :: Commune de Bangangté : le maire et les populations célèbrent le vivre-ensemble :: CAMEROON

Dans le prolongement de la journée internationale de la Francophonie célébrée le 20 mars 2023, un événement culturel avec l’objectif de renforcer les acquis du vivre ensemble organisé dans cette cité le 13 avril dernier.

Le maire de la municipalité de Bangangté, Eric Niat, fait du vivre ensemble son pilier politique et social. Ladite cérémonie qui rassemblait les populations de tout bord de cette commune de 200 mille habitants a pris de l’importance grâce à l’Association internationale des maires francophones (AIMF). La commune de Bangangté fait partie dette organisation qui regorge 294 membres, avec près de 321 000 000 de personnes à travers le monde.

Il y va de soi. L’intérêt pour l’AIMF de soutenir cette initiative s’explique à plus d’un titre. L’association et la mairie de Bangangté travaillent en étroite synergie pour faire le vivre ensemble une réalité dans cette municipalité. Pour l’illustrer, la cérémonie a porté sur le thème « vivre ensemble à travers l’intégration culturelle des populations de Bangangté avec la langue française comme lien ». L’on y note la présence des populations de toutes les communautés vivant à Bangangté, et sous l’œil attentif du numéro 2 de l’arrondissement de Bangangté, Fabrice Dang. A partir de cet engagement pris, le maire oriente en perspective: « notre ville, nos villages doivent être plus que jamais, le vecteur d’une convivialité et d’une solidarité accrue ». Dans ce climat, toutes les communautés vivant à Bangangté ont donné des prestations culturelles.

Réaction

Eric Niat : « Comment ne pas remercier l’AIMF ? »

Bangangté a su être une terre d’accueil. En plus du Medumba, la langue française crée une union en tant que véhicule. « Dans le contrefort de sa langue, chacun de nous a pu laisser transparaître un amour pour la « langue de Molière » aussi bien dans les salles de classe que dans les échanges au quotidien dans les marchés, dans les administrations, dans la rue et même parfois dans les cérémonies cultuelles et traditionnelles. Comment ne pas remercier l’AIMF, (l’Association Internationale des Maires Francophones) qui accompagne notre commune dans la magnificence de cette journée culturelle. Cette organisation à laquelle nous sommes liés par des accords de partenariat et sur qui nous comptons énormément dans le cadre des échanges Nord-Sud, Sud-Sud et commune /commune du Cameroun. Nous réitérons ici notre désir de poursuivre ce partenariat qui se veut gagnant /gagnant. J’ose espérer que dans un futur proche, d’autres pans de cette collaboration verront le jour. Sur ce il ne me reste plus qu’à nous souhaiter une très belle journée culturelle.