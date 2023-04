CAMEROUN :: Le flou s’épaissit encore autour de l’assassinat de Bryan Formbor :: CAMEROON

Les témoignages des personnes poursuivies pour l’assassinat de l’ancien amant de Ivanna Essomba, l’épouse de Bruno Bidjang, survenu au lieudit Texaco Omnisport à Yaoundé en 2020, ne dissipe pas les zones d’ombre qui entourent cette affaire.

Le 29 mars 2023, Patrick Nde Mouaffo, mécanicien, Gustave Martial Mbida, mototaximan, et Armel Amborira, commerçant, ont clôturé le bal des témoignages dans l’affaire de l’assassinat de Boris Bryan Formbor, un jeune homme qui avait été froidement abattu à Yaoundé alors qu’il était en compagnie de Mme Ivanna Essomba, aujourd’hui l’épouse de Bruno Bidjang, le DG de Vision 4 TV. Au terme de l’audition des mis en cause devant la justice, la question de savoir qui a assassiné Boris Bryan Formbor ne semble pas avoir trouvé de réponse claire. En fait, tous les accusés ont rejeté les charges retenues à leur encontre, aidés à cela par certaines défaillances de l’accusation.

Comme leurs devanciers, les trois derniers mis en cause à passer devant la barre du Tribunal de grande instance (TGI) du Mfoundi ont dit quasiment la même chose. Ils soutiennent tous qu’ils ne se connaissaient pas avant le jour du crime. Ils ne s’étaient jamais concertés pour assassiner M. Formbor que la plupart des accusés disent ne pas connaitre. A l’exception de Mlle Ivana Obama Essomba, tous nient avoir été au lieudit Texaco Omnisport, théâtre du crime, dans la nuit du 4 au 5 juin 2020. Ils ont également déclaré avoir fait la connaissance de Mme Ivana pour la première fois pendant les enquêtes après leur arrestation. Ils affirment aussi n’avoir jamais pris part à une séance de confrontation et visionné les images de vidéos surveillance de la police lors des enquêtes policières à la Division régionale de la police judiciaire du Centre (Drpj) et à l’information judiciaire.

En présentant sa défense à l’audience du 29 mars dernier, Patrick Nde Mouaffo, a expliqué qu’il est un apprenti mécanicien et habite encore dans la maison familiale. Faute d’avoir terminé sa formation, il dit occuper une grande partie de son temps aux travaux champêtres avec ses parents. C’est dans cette condition qu’il dit avoir bénéficié de la confiance d’un homme en tenue qui lui avait confié l’exploitation de sa moto neuve à des fins commerciales en journée. «Un matin, j’avais transporté des clients pour le quartier Elig-Dzoa. A mon retour, j’avais trouvé un attroupement au lieudit Texaco Omnisport. C’est ainsi que j’avais été interpellé par un policier qui dispersait la foule», a déclaré l’accusé.

Défaut de CNI…

Il a expliqué que le policier qui l’avait arrêté lui reprochait le fait de n’avoir pas présenté la carte nationale d’identité (CNI) et d’avoir porté un pullover bleu qui ressemblait, selon le flic, à celui qu’arborait l’un des assassins de Boris Bryan Formbor. Patrick Nde Mouaffo dit, par ailleurs, les fouilles dont il avait fait l’objet, et la perquisition effectuée dans le domicile familial où il vivait avec ses parents et ses nombreux frères, n’avaient mis en évidence aucun objet compromettant. Il ne sait pas le sort que les éléments de la Drpj avaient réservé à la moto qu’il conduisait.

Nathalie Flore Mouaffo, la sœur aînée de l’accusé, qui est infirmière, a témoigné en sa faveur devant la barre. Elle a indiqué que son frère passait le clair de son temps à dormir quand il n’a pas d’occupation. La nuit du crime, a-t-elle déclaré, son frère était bel et bien couché dans sa chambre. «On se disait que le motif de son arrestation était le défaut de la carte nationale d’identité. C’est plus tard qu’on a appris que son incarcération à la prison centrale de Yaoundé Kondengui provenait des faits d’assassinat. Il n’a jamais fait l’objet des poursuites judiciaires et il ne fume pas», a-t-elle confié. Elle a conclu son témoignage en soulignant que Patrick Nde Mouaffo n’a pas fait des grandes études, raison selon elle de ses déclarations parfois incohérentes.

Armel Amborira, le deuxième accusé à prendre la parole, a dit avoir demandé à Gustave Martial Mbida, le mototaximan dans la nuit du crime de le déposer au lieudit Caveau Mvog-Ada en lui précisant qu’il ne maîtrisait pas la destination. C’est chemin faisant que le mototaximan a porté un deuxième client qui se rendait au quartier Essos et qui lui avait proposé la somme de 1000 francs. Après avoir déposé le deuxième client, la moto qui le transportait était tombée en panne au niveau du supermarché Dovv Essos. «Pendant qu’on y était deux individus qui se présentaient comme étant des policiers nous ont interpellés pour défaut de CNI et pour avoir trouvé dans le sac de mon client un couteau. Ils nous avaient jeté dans la voiture de la police en patrouille», a déclaré Armel Amborira.

Pendant toute la période de garde à vue, ils faisaient la navette entre les parquets près le Tribunal de première instance (TPI) de Yaoundé centre administratif et celui d’Ekounou, les infractions retenues à leur encontre étaient le vagabondage nocturne et la détention d’une arme blanche. Son transporteur et lui avaient été surpris, selon ses dires, qu’ils soient mêlés dans l’affaire de l’assassinat de Boris Bryan Formbor lors de leur déferrement à la prison de Kondengui. Il a ajouté que le couteau dont il s’agit n’était pas ensanglanté encore moins leurs habits comme le prétend l’accusation. Il a déclaré que son client et lui n’avaient pas pris part à la reconstitution des faits parce qu’ils n’étaient pas concernés par l’affaire de l’assassinat dans laquelle ils retrouvent, selon eux, comme un cheveu dans la soupe.

Couteau du crime…

Gustave Martial Mbida, le dernier mis en cause à présenter sa défense, a corroboré le récit de son client qui l’avait précédé dans le box des accusés. Il a indiqué que Armel Amborira et lui ne se connaissaient pas avant la nuit du 4 au 5 juin 2020. Répondant aux questions des avocats de la défense, il a déclaré qu’il ne distingue aucun visage des personnes présentées dans la vidéo de surveillance de la police. «Je rappelle que j’avais jeté les habits que je portais cette nuit-là dans la poubelle de la Division régionale de la police judiciaire du Centre parce qu’ils étaient sales. C’était au vu et au su des enquêteurs», a martelé l’accusé.

Après les déclarations des accusés qui clament leur innocence, la seconde raison qui amplifie le fou dans cette affaire porte sur les éléments au soutien de l’accusation. Il s’agit principalement des images de la vidéo surveillance qui offre très peu la possibilité de dévisager une personne et donc d’établir à travers lesdites images, la responsabilité d’un accusé. Il s’agit ensuite des scellés. A l’audience, l’accusation n’a pas présenté le prétendu couteau et les habits des accusés qui porteraient le sang. Autre défaille grave sur laquelle s’appuie la défense, c’est le fait que le procès-verbal de l’enquête policière porterait la date du 5 mai 2020 alors que l’assassinat du regretté Formbor Boris était survenu dans la nuit du 4 au 5 juin 2020.

Ces divers manquements et d’autres que les avocats des accusés brandissent comme les faiblesses de l’accusation, donnent l’impression que soit l’enquête de cette affaire a été montée dans la légèreté, soit elle a été faite de cette manière pour cacher des choses que le tribunal dans sa sagesse pourra mettre à nu. De toutes les façons, on ne perd rien à attendre les réquisitions du parquet et les plaidoiries des avocats qui édifieront davantage le collège des juges en charge de l’examen de ce dossier. La prochaine audience est prévue pour le 26 avril 2023.