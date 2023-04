Cameroun : c’est quoi un problème ? :: CAMEROON

Quand tu rencontres une Camerounaise, il y aura forcément un moment où elle va te dire qu’elle est en difficulté, et que tu dois absolument l’aider à résoudre certains problèmes.

Mais déjà pour commencer, c’est quoi un problème ?

C’est quoi une urgence ?

Quand tu viens de rencontrer une nouvelle Camerounaise, il y aura forcément un moment où elle va se trouver en situation d’urgence. Elle va te whatsapper le grand matin pour te dire que « Bonjour coucou, s’il te plaît j’ai un problème urgent ! »

Les problèmes des Camerounaises sont toujours des problèmes urgents. Ça peut être un deuil qui vient de survenir, ou alors une maladie qui vient de ressurgir. Ça peut être un problème de cotisation qu’il faudra immédiatement résoudre là-là-là-là-là ! Ça peut être un voyage improvisé qu’elle est obligée d’envisager coûte-que-vaille, même si malheureusement elle ne possède pas encore l’intégralité de son argent du transport…

Les femmes camerounaises te posent toujours des problèmes qui sont des situations d’urgence absolue, parce que c’est le seul moyen pour elles de te mettre véritablement la pression.

C’est quoi un problème de famille ?

Les Camerounaises ont toujours des problèmes de famille : le père qui est malade, la tante qui est hospitalisée, les enfants qui n’ont rien à manger depuis le début de la semaine dernière, ou encore les cousins qui sont en garde-à-vue et dont il faut absolument qu’elles aillent payer la caution pour les faire sortir de la cellule…

Quand tu rencontres une nouvelle cameruineuse, tu vas connaître toute sa famille par procuration. Tu ne vas jamais rencontrer ses neveux mais tu sauras qu’elle n’a pas encore eu de financement pour leur pension scolaire. Tu vas participer indirectement à l’organisation de ses réunions de famille. Tu vas souvent résoudre certains petits problèmes familiaux (les siens hein) dont on ne veut même pas te décortiquer les détails, sinon ce serait très-très-très long à t’expliquer. Mais puisque ce sont des problèmes « urgents » —et surtout d’argent—, tu vas quand même te sentir un peu obligé d’apporter ta modeste mais indispensable contribution.

C’est quoi le mariage ?

Le mariage alors c’est le sommet des problèmes ! Enfin, je parle de la vie maritale hein, et non pas de la cérémonie festive. Parce que les femmes ont ceci de particulier qu’elles sont toujours souriantes et sympathiques durant les fiançailles, et même encore devant l’officier d’état civil. Mais dès que tu lui enfiles la bague au doigt hein, bienvenue les tracasseries !

Les femmes mariées sont très exigeantes. Elles ont des problèmes de ration alimentaire, de santé élémentaire, de sécurité vestimentaire, et même d’esthétique et d’ingénierie capillaire ! Elles sont toujours en train de te réclamer qu’il faut l’argent pour ceci ou bien pour cela. Elles ne sont jamais reconnaissantes de tous les efforts que fournissent pourtant leurs courageux partenaires. Elles t’accueillent à l’entrée de la maison avec des problèmes de factures, et elles attendent souvent 4h du matin lorsque tu es naturellement en érection, pour te demander de résoudre certains petits problèmes de manucure ou de perruques qui commençaient déjà à les turlupiner…

Les femmes mariées camerounaises te posent les problèmes de leur famille alors qu’il s’agit en réalité de ta belle-famille. Elles sont en permanence en train de te stresser avec des « priorités » qui sont généralement superfétatoires, et jamais elles ne cherchent à se préoccuper de savoir si toi-même tu as tes propres problèmes.

C’est quoi une information ?

Une autre façon de soumettre un problème à un homme, c’est de lui passer une information. Tout simplement. Parce que les vrais hommes comme mon ami Pierre La Paix Ndamè, eux ils n’attendent plus que tu leur demandes encore l’argent alors que tu leur as déjà fourni toutes les informations nécessaires…

Une femme peut par exemple te dire que « Chéri, j’ai perdu ma grand-mère ! ». Cela signifie implicitement que tu devras apporter ta contribution financière pour l’organisation de ses funérailles. Une femme peut te dire que « Demain c’est mon anniversaire ! ». Cela signifie qu’en tant que dragueur ou bien baratineur, c’est toi le responsable du gâteau personnalisé et de l’organisation de la festivité. Une femme peut encore te dire que « Je suis bloquée à Maroua à cause de l’argent de transport », « Mes mégas sont finis », « Mon enfant ne se sent pas très bien et je viens de l’emmener à l’hôpital », « Je suis à la morgue », « Je ne suis pas allé à l’école aujourd’hui à cause des frais de dossiers » ou encore « Je n’ai pas l’argent de taxi pour venir te voir. »

Autant d’informations qu’un vrai gentleman doit intuitivement être capable de décrypter.

Au Cameroun, c’est quoi un problème ?

Donc quand tu viens de rencontrer une nouvelle Camerounaise, il y aura forcément un moment où elle va te dire qu’elle est sérieusement en difficulté, et que toi tu dois l’aider à résoudre certains problèmes.

Mais déjà pour commencer, c’est quoi une difficulté ?

C’est quoi un problème ? Un problème est une situation rencontrée et argumentée par une Camerounaise, dans le seul dessein que celui qui la courtise lui donne quantitativement de l’argent !

C’est quoi un problème ? C’est une situation imaginaire dans laquelle la fille se retrouve coincée en urgence, et que seuls les hommes qui la désirent réellement se sentiront capables de pouvoir la tirer d’affaire. C’est quoi un vrai problème ici au Cameroun, puisque toutes les femmes que nous rencontrons sont éternellement en difficulté.

Parce que dès que tu vas aborder une nouvelle cameruineuse, il y aura forcément un instant où elle va te dire qu’elle a impérativement besoin d’argent, et que la continuité de votre relation dépend du sacrifice que tu vas y consentir. Car nos filles ont ceci de particulier qu’elles sont interminablement en détresse, et qu’elles soumettent leurs difficultés à tous les individus masculins qui figurent dans leur répertoire. Parce qu’en réalité leurs problèmes sont essentiellement des problèmes d’argent…