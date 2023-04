CAMEROUN :: Crimes : Bienvenue dans la jungle :: CAMEROON

Depuis le début de l'année 2023, de nombreux meurtres emprunts d'une rare violence sont enregistrés dans plusieurs villes du Cameroun.

Huit. C’est le nombre d’orphelins que Monsieur Rainga et son épouse Mentchum Wamba laissent brutalement après 18 ans de mariage. Le couple est passé de vie à trépas le 12 avril 2023. La scène se déroule dans la localité de Mokolo, région de l’Extrême-Nord. Pour un soupçon d’infidélité Mentchum Wamba a été égorgée par son époux lors d’une dispute conjugale. Cet instituteur s’est donné ensuite la mort à l’aide d’un poignard.

Quelques heures avant cette triste situation, c'est la localité de Lindoï, arrondissement de Bondjock, département du Nyong et Kelle, région du Centre qui a attiré tous les regards. Marie Noëlle Ngo Ndoumba, orpheline de père et de mère, âgée de 12 ans a été torturée à mort par son oncle paternel. Selon des indiscrétions, la gravité des sévices corporels traduit l'enfer vécu par la jeune défunte. "Depuis fin mars, ce dernier inflige un traitement inhumain, dégradant et barbare à l'adolescente sous prétexte qu'elle lui aurait volé la somme de 20 000 Fcfa. Elle a été fouettée avec une machette qui était au feu", rapporte un riverain.

Lundi 10 avril dernier, les populations Mile 16, à Buea, dans le Sud-Ouest qui pleuraient la disparition d’un boucher. Il aurait reçu une balle au cours d'un échange de tirs entre l’armée et les séparatistes. Les Ambaboys voulaient faire passer le message des "villes mortes" que les populations ne respectaient plus, apprend-on.

Quatre jours après ce décès tragique, la toile est inondée d’images insoutenables. Du côté de Nanga Eboko, dans la région du Centre, six membres d’une même famille sont retrouvés égorgés le 06 avril dernier dans leur domicile. La plus âgée de la maisonnée, Vanessa Youbi Kamga, 31 ans, est mutilée suscitant une vive indignation.

Ici, les mobiles des meurtres ne sont pas encore connus. Aucune communication gouvernementale n'a encore été faite. La population qui a soif de justice n'a que des informations qui circulent dans les réseaux sociaux. Le principal suspect de ce massacre a été déclaré mort mercredi. "Même sur la série de meurtres au quartier Mvan, rien ne filtre. Plusieurs filles sont kidnappées puis égorgées si les familles ne donnent pas des rançons", se plaint un habitant de ce quartier où règne une insécurité criarde.

Les quartiers environnants ne sont pas en reste. Sur l'autoroute Douala-Yaoundé, une dame avait été agressée puis assassinée le 20 février dernier. Le corps de Marie Florence Kwadith a été retrouvé ce matin-là gisant dans du sang. Selon les premiers témoignages, le corps de la victime montrait des sévices corporels. Toujours courant février 2023, Étienne Ayang Koftouing, enseignant de français au Lycée bilingue de Kaélé, décède de suite de coups de poignard. Selon le proviseur, il a perdu la vie au plus fort d’une bagarre dans un bar avec un soldat du Bataillon d’intervention Rapide (BIR). La victime se rendait à Maroua pour sa paie.

Martinez Zogo

Parmi ces victimes agressées à l'arme blanche, la presse camerounaise en a payé les frais. Le 22 janvier dernier, la dépouille mutilée de l'animateur radio, chef de chaîne d'Amplitude FM, Martinez Zogo est retrouvée à Ebogo III par Soa. Dans cette affaire de meurtre et de torture, des personnes ont été inculpées et écrouées à la prison principale de Yaoundé-Kondengui. Avant Martinez Zogo, le barreau du Cameroun aussi a perdu l'un des siens le 03 décembre dernier dans des conditions troubles.

Les proches de Me Victor Samuel Diboma, avaient affirment que l'avocat au barreau du Cameroun a été assassiné par des inconnus alors qu'il retournait chez lui vers 2h du matin. "Deux individus ont surgi pour lui asséner des coups de poignard. Transporté immédiatement à l’hôpital Laquintinie, il a succombé à ses blessures peu de temps après son arrivée", relatait sa compagne. Il faut ajouter à ce tableau noir, les meurtres non élucidés de deux religieux déclarés proches de Martinez Zogo.