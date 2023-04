MONDE ENTIER :: Comment choisir le bon robot collaboratif pour votre entreprise :: WORLD

Un robot collaboratif est l'outil adéquat d'automatisation des processus au sein d'une entreprise. Augmentez l'efficacité, réduisez les dépenses et libérez de précieuses ressources humaines pour vous focaliser sur des travaux plus créatifs. Cependant, avec autant d'options disponibles sur le marché cobotique, comment choisir la bonne option pour votre entreprise ? Cet article fournit des conseils pour choisir le meilleur robot collaboratif pour les besoins de votre entreprise.

Qu'est-ce qu'un robot collaboratif ?

Les robots industriels collaboratifs sont des bras robotiques conçus pour travailler en commun accord avec les humains dans des espaces de travail partagés. Ces modèles de cobot sont couramment opté dans les domaines d'assemblage et de fabrication où ils sont en mesure d'alléger les opérateurs humains des tâches comme la manutention, le soudage et la peinture. Les robots industriels collaboratifs sont habituellement légers et de plus petites tailles que les robots industriels classiques, ce qui permet de les adopter au travail à côté des hommes. Utiliser des robots collaboratifs dans votre entreprise offre de nombreux avantages. Il permet d'augmenter la productivité, d'améliorer la qualité et de réduire les dépenses. Il contribue aussi à améliorer les conditions de travail et la sécurité des employés dans les usines et les entrepôts.

Les tâches telles que le chargement et le déchargement des pièces, l'assemblage des produits et l'emballage des articles pour l'expédition sont toutes facilement gérées par le cobot. Ainsi, ils peuvent collaborer avec les employés pour effectuer ces différentes tâches. Cela permet à l'opérateur d'effectuer d'autres tâches nécessitant une expertise humaine.

Les robots collaboratifs peuvent effectuer des opérations avec une grande précision et cohérence. De ce fait, vous évitez tout risque de défaut lié à la qualité du produit fini.

Comment choisir un bon cobot pour son entreprise ?

On trouve aujourd'hui plusieurs types de robots collaboratifs sur le marché de la cobotique. Chaque type de cobot a ses propres caractéristiques et avantages. Pour en adopter un, vous devez savoir s'il correspond aux besoins de votre entreprise. Le premier paramètre à considérer est de savoir si les cobots que vous vous apprêtez à déployer peuvent gérer efficacement les tâches de votre entreprise. Vous devez choisir un robot industriel collaboratif en fonction de la tâche à laquelle il sera affecté, par exemples : assemblage, soudure, déplacement d'objets lourds. Les robots collaboratifs doivent avoir le niveau de précision et de puissance requis pour la tâche à accomplir.

Un autre aspect important est l'espace disponible. Tous les cobots n'ont pas la même taille. Il en existe en taille variée. Par conséquent, vous devez en choisir un qui permet une entrée facile dans la zone de travail sans empiéter le confort des opérateurs qu’il assiste. Ceci est très important pour une bonne collaboration robot-humain. Tout comme tous les cobots n'ont pas la même taille, leurs prix le sont aussi. De ce fait, choisir un cobot en fonction de votre budget est également important. La clé est de choisir un cobot qui non seulement correspond à votre budget, mais qui présente les avantages et les fonctionnalités des besoins de votre entreprise.