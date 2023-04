Sadou Hayatou « Au Cameroun, quand on veut enterrer un dossier on crée une commission d’enquête » :: CAMEROON

Il était secrétaire de la présidence et premier ministre du Cameroun au fort de la crise politique et sociale des années 90 Sadou Hayatou a géré la transition politique et la dure épreuve des villes mortes.

Sous la présidence de Paul Biya, il est ministre de l’Agriculture, du 22 août 1983 au 24 août 1985, ministre du Plan et de l’Aménagement du territoire, du 24 août 1985 au 4 décembre 1987, et ministre des Finances du 4 décembre 1987 au 7 septembre 1990. À ce dernier poste, il se signale en négociant un programme de redressement économique avec le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale3. En 1990, il est nommé secrétaire général de la Présidence de la République, fonction qu'il exerce jusqu'à sa nomination au poste de Premier ministre, quand celui-ci est réinstauré le 25 avril 19913. Il doit alors affronter une vague de protestation sans précédent, marquée par une grève générale dans le cadre des opérations « ville morte » lancées par l’opposition.

Le quotidien La Nouvelle Expression y revient pour rappeler à la mémoire collective « Ce que révélait un ancien PM ». Sadou Hayatou avait confié à un journaliste que ‘’ quand on veut enterrer un dossier au Cameroun, ont crée une commission d’enquête. Plus de 30 ans après cette révélation de l’un des plus proches du président Biya, cette sortie reste d’une brillante actualité. Avec les scandales à n’en point finir dans lesquels le pays est profondément embourbé ‘’

Pour l’heure et dans l’attente d’un nouveau gouvernement, les batailles s’animent autant que cette attente devient longue. Le Sérail est en ébullition. Le quotidien Le Messager parle de « A l’épreuve des nébuleuses ». Candidat idéal de la chronique de la déchéance proclamée par des officines et voué aux gémonies à l’orée d’un nouveau gouvernement, le ministre des finances est au service de la République… et du président.

A l’hôpital, les Erreurs médicales font rage. Cameroon Tribune, le quotidien à capitaux publics s’insurge « Il faut arrêter la saignée ». La mort il y a quelques jours d’un nourrisson dans un centre médical à Yaoundé et de nombreux accidents médicaux qui surviennent régulièrement dans d’autres formations sanitaires du pays charrient de fâcheuses conséquences sur la santé des patients et la vie de certaines familles. Des défaillances qui préoccupent les autorités publiques et interpellent les personnels soignants à plus de conscience et de vigilance.

Autant que les Produits cosmétiques nocifs font la résistance sur le marché « La commercialisation se poursuit ». Au grand dam de la santé des consommateurs, Le 30 mars 2023, le ministre de la Santé publique a publié une liste de 328 produits cosmétiques éclaircissants dangereux pour la santé. Malheureusement, quelques semaines après, ces produits cosmétiques continuent d’être commercialisés sous le regard admiratif des autorités. Ecrit Quotidien Echos Santé

Sur l’Exécution du Planut à Douala : « Le Minhdu rétrocède les dos issus du Pges ». Selon Afrique Performance Ce jeudi 06 avril 2023, le Ministre Célestine Ketcha Courtès a personnellement procédé à la rétrocession des dons aux populations, en respect aux normes institutionnelles du plan de gestion environnementale et sociale (PGES) relatif aux travaux du Planut. En plus des travaux et constructions et des équipements offerts à l’Hôpital de Bonassama et à l’école publique, les 56 blocs ont reçu du matériel d’hygiène et de salubrité.