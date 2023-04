CAMEROUN :: L’affaire Martinez Zogo dans le « Poungaland » :: CAMEROON

Ne vous cassez pas la méninge à vouloir comprendre ce que signifie le nouveau mot contenu dans le titre ci-contre. Eh bien, il vient d’être inventé par ma très imaginative cervelle. Je l’ai emprunté à un autre illustrissime cerveau du théâtre camerounais, qui parlait du « pounga pounga » pour désigner le chaos indicible.

Comme cela arrivait sur les terrains de foot du village lorsque le ballon et les coups de pieds s’envolaient dans tous les sens, et que l’arbitre n’y voyait que dalle ! La Var n’était pas née. Depuis la découverte ( le janvier 22 janvier 2023) de la dépouille de Martinez Zogo, animateur de renom et patron d’Amplitude Fm, une radio de proximité émettant à Yaoundé, je lis tout, j’entends tout, je regarde tout. Avec un p’tit brin de scepticisme journalistique, qui me fait penser qu'il y a un p’tit truc qui ne tourne pas rond. Ou qui tourne, oui, mais trop vite... Cela fait 38 jours que MZ a disparu. Jusqu’au moment où Muta allait sous presse hier, l’opinion ne sait toujours pas exactitude ce qui est arrivé au célèbre homme de médias. Mais, képi bas au Chef de l’Etat pour la commission d’enquête mixte police et gendarmerie qu’il a créée ! Telles promptitude et célérité sous le renouveau ! Seulement, savons-nous, sous Paul, que créer une commission d’enquête, c’est « tuer » ladite enquête.

Souvenez-vous de l’explosion de la poudrière du Quartier général de Yaoundé au début du siècle. Qu’en sait-on ? Rien de chez rien ! On n’est pas plus avancé pour ce qui est des simples enquêtes, rassurez-vous. Les affaires Dikoum, Ngongo Ottou, Engelbert Mveng, Zanzibar, Yves Plumey, etc. Martinez Zogo vientil de s’ajouter à cette la longue procession d’enquêtes qui n’aboutiront qu’au retour du Christ ? Au fait, qui a tué MZ ? Le peuple brûle de patience.

Pour l’instant, nous sommes comme invités à une espèce de chorus médiatique et émotionnel entonné par les réseaux sorciers qui, très vite, ont déjà trouvé l’archange du mal. Aurait-il été possible que ça ne soit lui ? Non, selon toutes évidences ! Pourtant. « Gare aux évidences ! », nous avertissait mon prof de radio, Gilbert Tsala Ekani, de regrettée mémoire. Il ajoutait « N'affirme jamais une chose dont tu ne détiens pas la preuve. » D’accord, prof. Bon sang ! Que la flicaille bariolée de pandores de la commission d’enquête se magnent aussi ! Avant que les deux camps qui semblent s’affronter dans cette affaire, n’en viennent aux mains. Cela est visible comme la bosse du dromadaire ! Deux visions du Cameroun d’après Paul. Comme deux visions du monde, Russia vs United States via l’Ukraine.

Le monde libre et le monde ivre. Ouille, ça recommence ! Regardez la télé ! Le vrai « Poungaland » commence avec la farce médiatique. Nous sommes alimentés par des médias « oxydentaux » (cherchez le mot !) qui nous disent ce qui se passe chez nous. Doux Jésus ! Avec des errements qu’ils ne sauraient se permettre dans leur univers lorsqu'il s'agit d’une affaire en instruction ou pendante. Qui les alimente ? Pour quel but ? Chez nous, la mode est aux stand up qui récitent à 20h ce que les Rs racontent depuis 6h. Allo, Major Asse ? Allo, Valérie Ndongo ? Mais, le « faim » mot est que ce « chaos-land » dans l’affaire MZ semble voulu. Y a qu’à regarder la Création pour comprendre que même le chaos a un sens…