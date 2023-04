CAMEROUN :: Les sénateurs peuvent-ils efficacement jouer leur rôle de défense des intérêts du peuple ? :: CAMEROON

La chambre haute du parlement affiche complet. Les 70 élus et les 30 nommés. Pour quelle efficacité ? Le rapport de la chambre des comptes sur la gestion des fonds covid et l’affaire du bebe volé à l’hôpital Laquintinie de Douala occupent l’actualité.

Le débat est ouvert, sur la configuration du Senat qui affiche 100. Parmi lesquels 70 issus des urnes après l’élection sénatoriale et 30 qui ont été élus par le président de la République. Du coup, partisans du régime de Yaoundé comme ses opposants rivalisent d’analyses. Pour les partis politiques de l’opposition « les 30 sénateurs élus par Paul Biya n’ont de compte à rendre qu’à ce dernier et non aux populations dont ils ont la charge de défendre les intérêts à la chambre haute » Le quotidien à capitaux publics Cameroon Tribune parle de « Nouvelle cuvée, nouveaux défis ». Des initiatives plus audacieuses en faveur des collectivités territoriales décentralisées, l’examen et le vote des lois, ainsi que le contrôle de l’action gouvernementale sont quelques éléments de la feuille de route de cette nouvelle cuvée des sénateurs. Le doyen d’âge, René Ze Nguele, qui présidait les travaux, l’a indiqué hier en ouverture de la session de plein droit.

Au demeurant, s’agit-il d’un simple partage du gâteau national ? Le quotidien Le Messager est allé à Ngaoundéré pour noter « Des remous sur le partage du gâteau dans l’Adamaoua ». Ils sont de plus en plus vifs au sein du parti du flambeau ardent dans la région château d’eau du Cameroun. Les différents acteurs politiques sur le terrain qui y voient déjà une nouvelle redistribution des cartes à l’occasion du prochain remaniement ministériel ne décolèrent point. Les militants du parti au pouvoir dans l’Adamaoua sont divisés par le partage du gâteau national. Selon un cadre du parti du flambeau ardent visiblement en colère, « le secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Moustapha, qu’on nous a envoyé comme vice-président de la commission de campagne est parachuté à la place de Théophile Baoro, qui est quand même vice-président de l’Assemblée nationale. Et il ne faut pas le frustrer parce qu’il faut absolument donner les pouvoirs à un fonctionnaire qui n’a aucune expérience des batailles électorales sur le terrain »

Le Messager revient sur « Robert Bapooh Lipot rend hommage à Paul Biya». Suite à la nomination de Philip Leke Besongoh Akemfor comme sénateur, le Secrétaire général de l’Upc, vient de rendre public un communiqué dans lequel il remercie le Chef de l’Etat pour le « cadeau d’anniversaire » offert au parti du crabe à l’occasion de ses 75 ans. On peut y lire en substance « Unanimement, les Upcistes et les familles des Martyrs vous rendent hommage et trouvent à travers cette attention renouvelée à l’endroit de l’Upc que représente la nomination de Leke Besongoh Akemfor Philip, l’expression de votre vision du Cameroun inscrite dans le sillage de Ruben Um Nyobe et ses compagnons. Comme par le passé, nous sommes fondés d’affirmer avec conviction qu’il y a du Ruben Um Nyobe dans l’action politique du président Paul Biya »

Il y a aussi les scandales Covidgate, Cangate et Task force et la question fondamentale « L’étau se resserre-t-il ? » s’interroge le Messager. Plusieurs fois accusé de malversations financières ayant entourées la gestion des fonds pharaoniques alloués à ces différentes affaires qui ont secoué le landernau politique, le ministre d’Etat, Secrétaire général de la présidence de la République, est jusque-là, resté imperturbable, malgré la clameur populaire et les récriminations des bailleurs de fonds internationaux. In contrario, le journal L’Essentiel estime qu’il s’agit d’un « Rapport apaisé de la Chambre des Comptes ». Le troisième rapport de la Chambre des Comptes de la Cour suprême qui vient d’être rendu public semble moins virulent que les deux précédents. Si le cercle de soupçons de malversations s’élargit, des structures comme la task force logée à la présidence de la République pour la riposte contre la pandémie de coronavirus s’en sortent plutôt disculpées.

A l’Hôpital Laquintinie de Douala « Des zones d’ombre dans l’affaire du bébé volé ». Depuis le 1er avril 2023, une affaire de vol de bébé à l’Hôpital Laquintinie de Douala va noyer l’actualité. Une affaire devenue virale sur la toile. Suscitant un tollé général au sein de l’opinion publique nationale. Entrainant sanction à titre conservatoire du personnel de garde et l’ouverture d’une enquête mixte Police-Gendarmerie. Malheureusement, avec la descente à Douala du ministre de la Santé publique, Manaouda Malachie, le 6 avril, le dénouement va connaitre un retournement spectaculaire de la famille éplorée. Déplore le journal L’Essentiel.