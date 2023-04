FRANCE :: Rencontre avec JEHU NDOUMI PDG de NetOil Group SA Cameroun et promoteur de YUNUS Invest SA

Jéhu Ndoumi est un Investisseur et Serial Entrepreneur Camerounais, fondateur de plusieurs sociétés en Europe et en Afrique, notamment Yunus Invest SA au Luxembourg ; NetOil Group SA au Cameroun ; Yunus SA au Cameroun ; DakarPetroGaz Expo au Sénégal. Il vient de lancer en partenariat avec CAMPOST, l’Écosystème des services financiers intégrés dénommé Yunus. II-MEDIA l’a rencontré et au cours d’un échange fructueux, il nous a expliqué la solution Campost-Yunus.

Bonjour Jéhu Ndoumi, nous savons qu’au Cameroun vous êtes connu dans le monde discret des affaires. Il y a ceux qui vont vous découvrir pour la première fois, est-ce que à ceux-là vous pouvez vous présenter ?

Je vous remercie de m’accorder la faveur de cet interview pour vos lecteurs et je saisis d’ailleurs cette occasion pour vous remercier de tout ce que fait Camer.be pour apporter à ses lecteurs la bonne information. Je suis un Camerounais âgé de 49 ans, résident à la fois au Luxembourg et au Cameroun dans le cadre de mes activités.

Maintenant je vais vous brutaliser avec une question ! que faites-vous dans la vie ?

Je me débrouille (c’était pour rire un peu !). Je suis un « Serial Entrepreneur » de dernière génération, ce qu’on appelle communément un Entrepreneur augmenté. Je suis également un Investisseur ayant investi dans plusieurs sociétés en Afrique et en Europe. Je contribue à faire reculer la pauvreté en Afrique à travers mes initiatives entrepreneuriales et mon combat POUR POSITIONNER L’ENERGIE ET LE NUMERIQUE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET DE LA REDUCTION DES INEGALITES dans tout le continent Africain. Je développe également les conditions de possibilité d’utiliser L’ENERGIE ET LE NUMERIQUE COMME UN MOYEN DE FINANCER LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE dans un contexte général de crise.

Quel a été votre parcours scolaire et professionnel pour parvenir à une telle réussite dans les affaires ?

D’emblée je tiens à vous préciser que la réussite dans les affaires n’a rien à voir avec mon parcours scolaire. J’ai fait des études d’abord pour m’instruire, me socialiser par la suite et enfin pour avoir les clés intellectuelles me permettant d’analyser et comprendre mon environnement. Les études m’ont donc permis de savoir lire, écrire et compter. En ce qui concerne mes parchemins (car les Africains en général et les camerounais en particulier, aiment la « diplô-myte », ce n’est pas mon cas !), je suis Économètre-Statisticien diplômé de 3ème cycle ; Expert Trade & Structured Finance diplômé ; Ingénieur de conception Télécoms, Réseaux & Systèmes. En ce qui concerne mon parcours professionnel, il faut résumer en disant que je suis Consultant International Trade & Structured Finance ; Palme d’OR d’investisseur de l’année 2022/Grand Prix du Président de la République CAP VERT à l’occasion du TROPICS INVEST SUMMIT PRAIA 2022 ; Trader Pétrolier et de matières premières financières au Luxembourg et Membre Association des Consultants Pétroliers de France (https://o-trim.co/dmy Je suis également Investisseur/Membre Comité Direction de VYZYO Group LTD (www.vyzyo.com) – Londres. Par ailleurs j’ai fondé les sociétés internationales qui sont : NetOil Group SA au Cameroun ; Yunus SA au Cameroun ; Yunus Invest SA au Luxembourg ; DakarpetroGaz Expo au Sénégal ; Ypres Equity SRL en Belgique. Je suis aussi Vice-Président en charge des finances de projets de l’African Investors Council en Turquie (AIC). Je suis l’auteur du livre qui se vend très bien sur Amazon dont le titre est : Pratique de la modélisation et des prévisions économiques - Méthodes et outils économétriques fondamentaux. Et pour finir, je suis Inventeur/Concepteur de l’écosystème financier mobile YunusPayTM (e-Bank/e-Assurance).

Vous arrivez avec un produit révolutionnaire au Cameroun. YUNUS est-il le produit de l’année ? Pouvez-vous nous présenter ce nouveau produit ? Voir le nouveau produit https://o-trim.co/lbu

On attribue à Victor Hugo la citation suivante : « Rien n’est plus fort qu’une idée dont l’heure est venue ». J’en fais mienne cette citation. Yunus est venue à la bonne heure au Cameroun et en Afrique. Il faut déjà dire que l’ensemble du monde se préoccupe peu finalement des gens qui connaissent la précarité, la pauvreté… peu d’initiatives agoraphobes réelles existent dans ce sens. Ces gens auraient été classés en non bancarisables, mais Yunus a décidé d’agir au Cameroun en premier, et dans les autres pays Africains par la suite, pour ceux qui ont été oubliés, laissés sur le côté, en fournissant des éléments constitutifs de l’innovation sociale afin de rendre tous les marchés, les services et les espaces plus inclusifs. La pauvreté n’est pas une fatalité, c’est une infamie, une maladie sociétale, Yunus intègre, inclut, favorise les échanges, libère les énergies et permettra à beaucoup d’accéder à la dignité. La solution Yunus est un écosystème intégré mobile d’inclusion financière et sociale ayant pour finalité de relever la dignité des populations Camerounaises en particulier, et Africaines en général, en offrant un accès facile et à moindre coût aux services financiers de base tels que le micro-crédit, la micro-assurance santé/accident /décès et le paiement électronique. Les services proposés par Yunus ont été fondés pour agir sur les inégalités, tisser de nouvelles solidarités et produire de l’innovation sociale au Cameroun et en Afrique.

Le concept Yunus est une source d’initiatives technologiques qui permet de relever les trois principaux défis de l’inclusion sociale (accès, éligibilité́ et accessibilité́ des prix) pour tous, en ce sens qu’il (le concept Yunus) propose des solutions pour densifier réellement l’accès à l’énergie, au numérique et aux services financiers/assurantiels mobiles de base au sein des localités, même les plus reculées. Par ses solutions de bancarisation, de protection des personnes, Yunus a choisi d’apporter le meilleur de la finance pour accroitre la masse de monnaie en circulation. C’est uniquement celle-ci qui apporte croissance et développement. En favorisant les échanges directs entre utilisateurs, en mettant à disposition des outils simples de crédit et d’assurance, l’offre Yunus vise à promouvoir la micro-assurance et le micro-crédit en tant qu’instruments capables de faire progresser l’inclusion financière et les objectifs de développement. Yunus devient ainsi un vecteur de développement durable auprès de la communauté.

La micro-assurance peut faire une réelle différence dans la vie des populations en les protégeant contre une diversité de risques et en leur permettant ainsi de saisir des opportunités et de sécuriser leurs moyens d’existence. En rendant les marchés d’assurance plus inclusifs, Yunus favorise l’activité entrepreneuriale et renforce la résilience des ménages. L’offre Yunus fait converger les besoins du public avec le meilleur du digital, banque, assurance, crédit, téléphonie, et offre un moyen légal, abordable pour que l’ensemble des utilisateurs fabrique des échanges respectueux, éthiques, profitables par leurs efforts communs. La diaspora trouvera avec l’offre Yunus un moyen efficace, rapide pour supporter ou investir dans le pays, les régions, ou les villages. C’est pourquoi CAMPOST a saisi l’opportunité d’un partenariat avec Yunus pour déployer et exploiter de nouveaux services accessibles à l’ensemble de la population Camerounaise pour ouvrir la voie à une véritable inclusion financière et sociale.

Nous sommes convaincus que ces nouveaux services CAMPOST changeront la vie de tous les Camerounais pour le mieux et favoriseront l’inclusion sociale dans le but de démocratiser l’accès aux services sociaux de base et d’améliorer les opportunités, le bien-être, et la dignité des personnes et des groupes dans toutes les villes de notre pays. En même temps, ces nouveaux services de paiement électronique et services financiers mobiles donneront à tous les clients de CAMPOST la possibilité d’accéder à de nouvelles possibilités de transaction innovantes à partir de la commodité de leurs appareils mobiles qui étaient auparavant offerts uniquement par les banques et les compagnies d’assurance et étaient accessible uniquement par les segments privilégiés de la société.

Qu’est ce qui explique le lancement de YUNUS au Cameroun, le 5 avril dernier, par le gouvernement et présidé par Madame la Ministre des Postes et Télécommunications, qui dans un discours resté mémorable a magnifié votre partenariat ? Un lancement très couru d’ailleurs et qui a été un très grand succès.

Pour accompagner l’action du Président de la république, son Excellence Paul BIYA, de soutenir le processus de développement de l’écosystème entrepreneurial numérique Camerounais, d’accélérer la transformation digitale en favorisant la création d’une industrie locale numérique, le Ministère des Postes et Télécommunications (MINPOSTEL) a choisi la société Yunus SA, dans le cadre d’un contrat de partenariat, pour l’assistance technique et l’exploitation du dispositif d’accélérateurs des start-up au Cameroun, ainsi que le développement des écosystèmes CUSTOMER SERVICES, E-COMMERCE, FINTECH/ASSURTECH et AGRITECH du Centre d’excellence pour le Développement et l’Innovation numérique du Cameroun ou encore le Cameroon Digital Innovation Centre (CDIC). A travers ce partenariat, le MINPOSTEL devient ainsi le garant institutionnel de la société Yunus SA qui apportera l’état de l’art de la technologie à toutes les activités économiques hébergées au CDIC pour accélérer leur transformation digitale. La société va transférer les compétences au bénéfice des porteurs de projets du numérique notamment, par l’organisation des formations, des ateliers, du coaching avec des experts locaux et/ou internationaux des sous-écosystèmes : Relations clients ; Centres d’Appels ; E-commerce ; E-banking ; E-assurance. L’importance d’un tel partenariat imposait aux pouvoirs publics une plus grande implication dans la bonne marche de Yunus et un visibilité institutionnelle certaine, d’où le lancement.

Est-ce qu’il n’est pas trop ambitieux pour un pays comme le nôtre ?

Non pas du tout. C’est exactement la solution aux problématiques de pauvreté de notre pays avec l’utilisation du numérique.

On sait que vous êtes en partenariat avec CAMPOST. Qu’est-ce que YUNUS apporte à CAMPOST et qu’est-ce CAMPOST apporte à YUNUS

Ce que CAMPOST apporte à Yunus

CAMPOST est le fournisseur national de services postaux et financiers au Cameroun. En plus de fournir des services traditionnels, l’opérateur public postal fournit également des services bancaires, d’assurance et de digital business services, y compris la logistique pour le commerce électronique.

· CAMPOST met à la disposition de YUNUS, toute son infrastructure de E-Banking et de services financiers digitaux, la logistique y afférente ainsi que ses locaux.

· CAMPOST prévoit également pour les acquéreurs, l’échelonnement des paiements électroniques pour l'achat des KITS solaires, des terminaux téléphoniques, la micro-assurance et des versements sociaux.

Ce que Yunus apporte à CAMPOST

· Une offre homogène des services financiers et de messagerie ‘’Peer to peer’’ et ‘’Peer to business’’.

· La possibilité pour les clients de CAMPOST d’accéder à partir de leurs appareils mobiles, à de nouvelles transactions innovantes, offertes jusque-là uniquement par les banques et les compagnies d’assurance, aux seuls segments privilégiés de la société.

· Le déploiement et la gestion en toute sécurité, des paiements électroniques pour les services gouvernementaux, les transferts d'argent et les envois de fonds internationaux, ainsi que les services financiers mobiles, pour le microcrédit et la micro-assurance.

· Le déploiement des terminaux point de vente intelligents (PoS) sécurisés, dans les agences CAMPOST et d’autres sites stratégiques à l’intérieur du Cameroun, intégrés à la plateforme Campost-YunusPayTM. Ces terminaux, disposant de comprenant toutes les certifications locales, régionales et internationales nécessaires de Visa, Mastercard, Union Pay et d’autres méthodes de paiement courantes, permettront aux clients de CAMPOST d’effectuer des paiements mobiles sans contact avec QR Code et NFC.

· Des conseils stratégiques à CAMPOST, pour accroître la sensibilisation, l'éducation et I ’adoption des nouveaux services, surtout auprès de la population non bancarisée.

Quels sont les leviers qui sont à votre disposition pour convaincre les camerounais d’utiliser YUNUS ?

D’abord la plate-forme Campost-Yunus, est (i) un facilitateur pour la CAMPOST dans la transition vers les services financiers digitaux, (ii) un écosystème complet de services financiers de proximité, d'inclusion financière et sociale, (iii) et qui répond au besoin d'identification sécurisée par l'utilisation des meilleures technologies innovantes biométriques, en offrant un accès facile et à moindre coût aux services financiers de base tels que le micro-crédit, la micro-assurance et le paiement électronique échelonné des biens et services (carburant, KIT d’énergie solaire, terminaux de télécommunication, etc…). Ensuite, nous avons initié des partenariats avec certaines couches de la population, notamment avec les agriculteurs, les pécheurs, les éleveurs et les forestiers. C’est pourquoi, La chambre d’agriculture, des pêches, de l’élevage et des forêts du Cameroun (CAPEF) et la société Yunus SA ont signé un contrat de partenariat pour (i) le financement des projets élaborés par les ressortissants de la CAPEF dans les domaines de l’agriculture, des pêches, de l’élevage et des forêts, (ii) et la fourniture des services financiers inclusifs de base pour bancariser les personnes exclues financièrement, mais qui doivent être développées en offrant des services d’assurance et/ou de comptes (comptes d’épargne ou comptes courants), avec l’autorisation d’une autorité de réglementation/de tutelle bancaire, notamment LA CAMEROON POSTAL SERVICES, en abrégé CAMPOST. Cette approche sectorielle pour apporter les réponses sociales en fonction des spécificités des groupes sociaux du Cameroun sont pour nous les meilleurs leviers pour faire accepter notre offre.

C’est vraiment excitant. Quels sont les retombées pour l’état camerounais ?

Les retombées pour l’État Camerounais sont :

· Accélération de la transformation digitale, à travers :

- Une assistance technique dans l’exploitation et le développement des écosystèmes CUSTOMER SERVICES & E-COMMERCE (CSE) ET FINTECH (FTH)/ASSURTECH (ATH), de la Cameroon Digital Innovation Centre ;

- Le transfert des compétences au bénéfice des porteurs de projets du numérique par l’organisation des formations, des ateliers, du coaching avec des experts locaux et/ou internationaux des sous écosystèmes.

· Promotion d’une véritable inclusion financière à travers le déploiement et l’exploitation de nouveaux services accessibles à l’ensemble de la population camerounaise.

· Promotion de l’inclusion sociale à travers la démocratisation de l’accès aux services sociaux de base, et l’amélioration des opportunités, du bien-être, ainsi que de la dignité des personnes et des communautés dans toutes les villes de notre pays.

Un dernier mot

Les nouveaux services Yunus avec Campost, se veulent à la fois inclusifs sur le plan financier et social et seront offerts à l’ensemble de la population du pays, y compris à ceux qui ont un accès limité ou inexistant aux services bancaires, aux soins de santé et aux infrastructures de télécommunication.

Nous sommes convaincus que ces nouveaux services CAMPOST changeront la vie de tous les Camerounais pour le mieux et favoriseront l’inclusion sociale dans le but de démocratiser l’accès aux services sociaux de base et d’améliorer les opportunités, le bien-être, et la dignité des personnes et des groupes dans toutes les villes de notre pays. En même temps, ces nouveaux services de paiement électronique et de services financiers mobiles donneront à tous les clients de CAMPOST la possibilité d’accéder à de nouvelles possibilités de transaction innovantes à partir de la commodité de leurs appareils mobiles qui étaient auparavant offerts uniquement par les banques et les compagnies d’assurance et étaient accessibles uniquement par les segments privilégiés de la société.

Ces nouveaux services et l’écosystème local de soutien que nous construisons transforment stratégiquement le paysage des paiements numériques et des services financiers mobiles au Cameroun. Avec cela, nous jetons les bases de ce que nous pensons que chaque citoyen du monde devrait avoir accès à un niveau de base. Nous sommes ravis de la demande croissante d’organisations et d’institutions de premier plan comme CAMPOST et nous nous attendons fortement à annoncer de nouveaux déploiements semblables de notre système YunusPayTM et d’autres plateformes, qui comprennent des solutions pour les télécommunications, les messages, VAS et les services fintech et Assurtech ».

YUNUS déploiera également ses terminaux Point de vente intelligents (PoS) dans les agences CAMPOST et d’autres sites stratégiques à l’intérieur du Cameroun. Ces terminaux POS seront intégrés en toute sécurité à la plateforme Campost-YunusPay™ et comprendront un module NFC sans contact, un écran tactile intuitif et une caméra ainsi que toutes les certifications locales, régionales et internationales nécessaires de Visa, Mastercard, Union Pay et d’autres méthodes de paiement populaires. Ces terminaux PoS permettront aux clients de CAMPOST d’effectuer des paiements avec des cartes de débit et de crédit traditionnelles ainsi que des paiements mobiles sans contact avec QR Code et NFC.