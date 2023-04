Nécrologie : Décès de l’ambassadeur d’Israël au Cameroun :: CAMEROON

La représentation diplomatique de l’Etat Hébreux au Cameroun a fait l’annonce sur sa page Facebook ce lundi 10 avril 2023.

La représentation diplomatique de l’Etat d’Israël au Cameroun , dans une communiqué publié sur sa page facebook le 10 avril 2023, dit être dévastée par la nouvelle du décès de son ambassadeur, S.E Isi Yanouka.

Sans plus de détails, l’ambassade précise que « Yanouka était un diplomate chevronné, exceptionnel, une personne généreuse et douce qui partageait les valeurs d’humanisme. Ses actions étaient le reflet des excellentes relations qui existent entre le Cameroun et Israël », peut-on lire.

Il faudra souligne que c’est en février 2020 que l’ambassadeur Isi Yanouka est accrédité au Cameroun.

Avant cette nomination, il était le directeur du département des organisations internes et des agences spécialisées au ministère israélien des Affaires étrangères, poste occupé depuis février 2018.

Entre 2016 et 2018, il a été chef du bureau brésilien à la division pour l’Amérique centrale, l’Amérique du Sud et les Caraïbes. Dans son parcours, il a été également nommé ambassadeur en Côte d’Ivoire, au Togo, et au Bénin.