CAMEROUN :: Ferdinand Ngoh Ngoh entendu au TCS, Manaouda Malachie contesté. :: CAMEROON

L’affaire de la gestion des fonds alloués au Cameroun pour la lutte contre la pandémie à Covid 19 font encore des vagues. Aussi bien que le projet couverture santé universelle. Les sénateurs quant à eux ont repris du service à la chambre basse. A Bomono, le vieux parti historique du Cameroun UPC a soufflé sur sa 75 e bougie.

La chambre administrative de la cour suprême a remis la troisième copie. Sur la gestion des fonds covid. Sur fond de scandale que la presse baptise Covidgate. Sur le sujet, « Ngoh Ngoh auditionné au Tcs ». Le journal Expression Economique indique que Le plus proche collaborateur du chef de l’Etat, sur autorisation de Paul Biya en personne, a été entendu pendant de longues heures, jeudi 6 avril par le Tribunal Criminel Spécial. Le Sg/Pr devait s’expliquer sur sa gestion des fonds destinés aux marchés liés à la riposte nationale contre le Coronavirus.

La Couverture santé universelle est une autre préoccupation des tabloïds ce jour. Avec des avis plutôt controversés. Le quotidien La Nouvelle Expression parle d’« Un médecin dénonce le bluff du Gouvernement ». Ce sujet capital pour le système de santé des populations du Cameroun revient encore au-devant de l’actualité en ce mois d’avril. Il y a plus de 5 ans que Dr Apollinaire Legrand Oko soutenait que dans les conditions où le pays prépare cette opération, les camerounais doivent savoir que le projet ‘’ c’est un business et rien d’autre ‘’.



Le Quotidien Echos Santé a un avis contraire « Manaouda Malachie lance la phase I demain à l’Est ». L’annonce a été faite hier, lundi, 10 avril 2023, dans une correspondance signée par le Chef de cellule de communication du Ministère de la Santé publique. Ladite cérémonie prévue à Mandjou, va se tenir au moment où le Délégué Régional de la Santé publique de l’Est, le Gouverneur de la Région de l’Est et le Coordonnateur technique national de la CSU, ont déjà tout mis en œuvre pour que cela soit un succès. Une équipe est d’ailleurs sur le terrain depuis quelques jours pour procéder à l’enrôlement des premiers souscripteurs à la CSU.

A la chambre haute du parlement se tient la Troisième législature du Sénat qui met ses locataires « Au travail ! ». Cameroon Tribune, le quotidien à capitaux publics informe que Les sénateurs de cette nouvelle mandature entrent en scène ce mardi dans le cadre de la session ordinaire de plein droit. Pour les cinq prochaines années, en dehors de l’examen et de l’adoption des lois, ainsi que du contrôle de l’action gouvernementale, ces hommes et femmes doivent, plus que par le passé, se présenter en véritables défenseurs des intérêts des collectivités territoriales décentralisées. Ce qui fait dire au journal Terre Promise Hebdo que « L’Exécutif tient les rênes ». La session de plein droit du Sénat marquant le début de la troisième mandature 2023-2028 se tient ce 11 avril 2023. Il ne faut pas s’attendre à un changement dans la distribution des postes du Bureau.

Le journal Actu-Infos s’interroge sur « Quel avenir pour le Cameroun après les élections ? ». L’absence d’alternance politique et le manque d’innovations contribuent à l’immobilisme des dirigeants nommés le vendredi 31 mars 2023 par décret présidentiel pour compléter le résultat obèse des Sénatoriales du 12 mars 2023.

Sur le plan politique, le10 avril 1948 rappelle « Quand naquis l’Upc ». L’Union des populations du Cameroun qui a véritablement lancé les luttes de libération du peuple camerounais n’est plus que l’ombre d’elle-même, combattue farouchement par les forces coloniales et néocoloniales. Mais la philosophie des pères fondateurs, 75 ans après, continue de guider bon nombre de Camerounais épris de liberté. Ecrit le quotidien La Nouvelle Expression