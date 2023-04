Éducation : des étudiants camerounais obtiennent leurs bourses pour étudier en Chine :: CAMEROON

Ils sont dix qui ont reçu leurs visas pour continuer leurs études du côté de la Chine grâce à l'accompagnement de Penthouse consulting LMT.

Ils sont nombreux ces jeunes camerounais à la quête de nouveaux horizons pour approfondir leurs formations ou pour continuer leurs études après le l'obtention du baccalauréat. La grande majorité souhaite poursuivre leurs études sous d'autres cieux et pour ce faire se fin arnaquer par des diseurs de Bonaventure qui leur vendent ce rêve et après les abandonnent.

Ça ne sera pas le cas de Delphin Samuel Essono Eteme qui lui , a fait confiance à penthouse consulting LMT pour la gestion de cette procédure et s'est vu remettre son passeport et son visas pour la chine ce samedi 08 avril à Douala.

Comme lui , ils sont dix étudiants camerounais qui ont reçu des mains des responsables de cette agence leurs documents de voyage afin d'aller du côté de l'empire du milieu pour continuer leurs études et autres formations.

D'après les responsables de l'agence , le processus d’enrôlement était simple et s’est fait en cinq jours. «Il fallait qu’ils s’enregistrent dans les universités. Cela s’est fait en cinq jours. Après cette étape, nous sommes passés à la demande de visa», explique Hermine Dibokwe, assistante de direction, avant de poursuivre : « La demande de visa s’est passée en deux semaines. Actuellement, ils sont prêts à partir, nous avons déjà récupéré leurs passeports avec les visas, le laissez passer. Ils pourront voyager quand ils voudront».

Crée en 2022, Penthouse consulting limited qui n’est pas encore connu au Cameroun, dit disposer de 1000 bourses d’études pour la rentrée académique de septembre 2023. Le promoteur de la structure, Raphaël Djomeni, affirme avoir lui-même expérimenté cette bourse, dont les enseignements lui ont permis de «Continuer au Canada, où je réside et travaille après avoir bénéficié de nouvelles bourses pour une autre maîtrise d’ingénierie déjà achevée».

Plusieurs domaines de spécialisations tels que le Génie électrique, la pétrochimie, le Génie informatique et Technologie de l’information pour n’en citer que ceux-là, sont au cœur de cette formation qui s’étend sur quatre années d’études et dont les coûts sont évalués à 2.700 000Frs CFA excepté les frais de visa et billet d’avion qui sont à la charge des parents.