CAMEROUN :: Mouvement franckiste : Le « Oui, je vous ai compris » de Franck Biya :: CAMEROON

Lors de l’assemblée générale du MCPU le 6 avril dernier, Appolinie Fleur Blaz, la résidente-coordonnatrice du mouvement, a rendu compte de l’audience à elle accordée en mars par le fils du chef de l’État.

Les choses semblent se préciser pour ‘‘les Frankistes’’. Face à ses camardes le 6 avril dernier, à la faveur de l’assemblée générale du Mouvement citoyen pour la paix et l’unité (MCPU ), la présidente coordonnatrice Appolinie Fleur Blaz était porteuse d’un message important de leur « champion » Franck Emmanuel Biya. « Je vous ai compris », lui aurait dit le fils du président de la République, lors de l’audience à elle accorder le 24 mars. Une réaction certes dépouillée de contenu concret, mais qui néanmoins garde sa profondeur surtout pour qui sait ce que parler veut dire en contexte camerounais. Elle rappelle d’ailleurs une célèbre phrase-clé de Charles de Gaulle lors de son discours du 4 juin 1958 à Alger. Les Algériens portaient encore les marques de quatre année d’une guerre meurtrière. La suite est consignée dans les livres d’histoire.

Pour revenir aux Franckistes, Appolinie Fleur Blaz partage les encouragements de leur leader. « Notre champion nous félicite pour la discipline et l’esprit d’équipe que j’ai réussi à instaurer grâce à votre concours au sein du MCPU », a-t-elle déclaré. Un message qui ne va pas sans les conseils de celui qu’elle appelle « l’égérie de la jeunesse camerounaise ». Celui-ci « nous recommande de d’être de bons Franckistes. Il appuie en disant que la dignité d’un homme ou d’une femme se traduit par ses gestes et qu’un bon Franckiste doit être un homme de principes », a poursuivi la coordonnatrice.

Cette assemblée générale dédiée à l’évaluation des activités et du fonctionnement du MCPU dans les régions pour le premier trimestre 2023, a mobilisé à Yaoundé des acteurs venus des 10 régions du Cameroun et de la diaspora (France et Grande-Bretagne). L’on note d’ailleurs la présence très remarquée de la Reine mère Bandjounaise, qui, revêtue de ses attributs, a promis d’implanter le MCPU à Bandjoun. Elle n’a pas la seule à faire la promotion du mouvement. Délégué Europe du MCPU ratisse large.

« Le franckisme en Europe se porte très bien. Certes au départ les gens ne comprenaient pas notre idéologie. Maintenant que nous avons échangé avec certains membres de la diaspora pour leur présenter les objectifs du MCPU , l’on observe une adhésion massive. La preuve, nous avons déjà sept bureaux constitués en France et à Londres. Le message passé derrière le franckisme est celui de la paix et l’humanisme. Que les gens comprennent que le Cameroun a besoin du changement de mentalités. Nous disons aux membres de la diaspora que Franck Biya est un modèle. Je vis en Europe depuis 21 et nous voyons comment certains fils de chefs d’État se comportent là-bas. Mais lui, je ne l’ai jamais vu parler », a-t-il déclaré.

Même prière

Clairement, les Franckistes font la même prière et ils ne s’en cachent pas : voir Franck Emmanuel Biya devenir le prochain président de la République du Cameroun. Le Fon de Koshin à Wum, dans le département de la Menchum (région du Nord-Ouest) entrevoit l’avenir avec lui. « Malgré tout qu’on a dans notre région, la vie continue. Nous sommes en train de faire des efforts pour un meilleur avenir, pour une transition pacifique. Tout le monde aime le changement. (…) Nous parlons d’un jeune (Franck Biya, ndlr) dynamique.

J’espère que notre mouvement franckiste ira très loin, malgré les multiples challenges. Nous saurons ramener les terroristes avec notre mouvement parce que c’est d’un jeune dont nous parlons. D’ailleurs les jeunes de Wum adhèrent peu à peu à notre mouvement », s’est-il prononcé. Au terme des échanges, tous les délégués régionaux ont été exhortés à promouvoir et à incarner le changement de mentalités dans leurs régions respectives, comme souhaiter par leur « modèle ».