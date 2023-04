FRANCE :: Diaspora: Ines Laure Kamto annonce que la BAS attend Pokam Max, le Roi des Baham (vidéo)

Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, Ines Laure Kamto s'en prend aux élites Baham qui auraient retenu sa carte électorale, la privant ainsi d'exprimer son vote lors des récentes élections sénatoriales.

L'élue du RDPC déclare ainsi être injustement privée de son droit de vote et réclame désormais sa carte d'électeur. Elle explique "Monsieur Kamdem Dieudonné, le maire de Baham, je veux comprendre pourquoi tu as retenu ma carte parce qu'il s'avère que ma carte se trouve entre tes mains. Tu la remets à Elecam ou tu la remets tout simplement au Comité central (du RDPC, ndlr) ou tu me la remets."

Ines Laure Kamto n'a donc finalement pas voté le 12 mars dernier alors qu'elle avait remis une procuration pour se faire représenter. Elle déclare pourtant avoir donné une procuration en bonne et due forme à Abdoulaye l'Imam de Baham à l'effet de voter en ses lieux et places.

Voici la sortie de Inès Laure Kamto qui risque de faire très mal au RDPC dans les Hauts - Plateaux

Conseillère municipale à la mairie de Baham, s'en prend tour à tour au Roi des Baham Sa Majesté Pokam Max, Gabriel Kontchou, Luc Sindjoung et autres Omer Guemegne Joseph Kamgaing.

Médecin, femme politique et évasion

Pour rappel, Nounamo Kamto Cyrille Ines Laure, médecin domiciliée à Yaoundé s'était évadée le 13 mai 2020 alors qu'elle était incarcérée à la prison de Bafoussam où elle était écrouée en vertu de deux mandats de détentions provisoires l'un pour des faits de vol et l'autre pour escroquerie. En attente de jugement, la suspecte s'était évadée alors qu'elle recevait des soins à l'hôpital régional de Bafoussam.

Le médecin de 49 ans séjournerait depuis lors en France où elle se serait refugiée.



Le Roi des Baham subit-il le revers de son animosité vis-à-vis de son sujet Maurice Kamto?

Selon plusieurs analystes, Sa Majesté Pokam Max a longtemps adulé et magnifié Inès Laure Kamto à Baham parce qu'elle insultait bien son frère et adversaire politique le Professeur Maurice Kamto. Inès aurait été exfiltrée afin qu'elle échappe à un procès pour escroquerie à Bafoussam. Aujourd'hui, c'est un effet boomerang qui revient en plein visage du monarque Bamiléké qui aura maille à partir avec sa diaspora en occident selon Inès Laure Kamto.

Pour rappel, Max Pokam n'a pas été retenu au poste de sénateur lors de la désignation des 100 sénateurs qui seront investis ce mardi pour le compte de la 3ème législature de la chambre haute du parlement camerounais.