CAMEROUN :: 1xBet célèbre l'anniversaire de sa coopération avec l'Union Sportive de Douala et offre des cadeaux :: CAMEROON

Il y a un an que la société internationale de paris 1xBet est devenue le partenaire général de l'Union Sportive de Douala, l'un des plus célèbres clubs de football du Cameroun. Le logo 1xBet a orné le kit du club, les médias sociaux et le stade de la Réunification.

L'Union Sportive de Douala a été fondée en 1957 et est l'un des deux clubs camerounais à avoir remporté des trophées internationaux - la Coupe des Champions et la Coupe d'Afrique des Vainqueurs de Coupe. L'âge d'or de l'équipe a eu lieu dans les années 1980, lorsque l'U.S.D. a remporté deux fois le championnat et la Coupe du Cameroun. Au début du 21ème siècle, le club de Douala a remporté trois médailles de bronze et une d'argent dans le championnat national, ainsi qu'une sixième victoire en Coupe nationale.

Le soutien de 1xBet a contribué de manière significative au développement de l'Union Sportive de Douala et du football camerounais en général. C'est pourquoi le club et la marque ne comptent pas s'arrêter là : L'U.S.D. et 1xBet ont récemment prolongé leur coopération pour une année et font des plans ambitieux pour la prochaine saison.

D'agréables surprises attendent les fans dans quelques semaines : du 3 au 12 avril 2023, 1xBet et l'Union Sportive de Douala organisent un événement avec des prix sympas.

Les conditions et les prix du tirage au sort hors ligne :

Vous n'aurez que 10 jours pour participer au tirage au sort hors ligne et en ligne. Vous devez faire un pari à partir de 5000 XAF au point de réapprovisionnement du compte et attendre jusqu'au 15 avril. Ce jour-là, les noms des heureux propriétaires d'un smartphone, d'écouteurs, de casquettes et de t-shirts du club dédicacés par les joueurs seront annoncés.

Conditions et prix du tirage au sort en ligne :

Pour obtenir des prix, il faut se rendre sur la page promo de l'application mobile 1xBet et suivre quelques conditions simples :

1. Être abonné à @1xbetcameroon ;

2. Deviner le joueur de l'Union Sportive de Douala que nous avons chiffré ;

3. Placer un pari d'au moins 3500 XAF du 3 avril au 12 avril ;

4. Laisser votre identifiant dans les commentaires.

Le participant au tirage au sort pourra gagner des casques, des casquettes et des t-shirts du club dédicacés par les joueurs.

