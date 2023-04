CAMEROUN :: Une coalition entre les partis de l’opposition UPC et SDF voit le jour à Bomono. :: CAMEROON

Les deux partis politiques de l’opposition Camerounaise se sont retrouvés à Bomono, une localité de l’arrondissement de Dibonbari, département du Moungo, Région du littoral. C’était au cours de la célébration du 75 e anniversaire de L’Union des Populations du Cameroun UPC le vieux parti nationaliste Camerounais.

Bomono, 9 Avril 2023. Le prétexte était tout trouvé pour une approche dite originale « L’UPC a profité de son anniversaire pour tendre la main au SDF » Et pour cause, depuis 2016, les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest, majoritairement anglophones et fiefs du Social Democratic Front SDF sont en proie à des revendications sécessionnistes qui ont abouti à un conflit ouvert entre les forces séparatistes et l’armée régulière.

Le bilan est plutôt lourd et il s’alourdi chaque jour davantage. Selon les ONG présentes sur les lieux « le bilan fait état de 6000 morts civils et militaires, 800 000 déplacés internes ou exilés, 600 000 enfants non scolarisés, 4000 établissements scolaires désorganisés ou détruits » Avec un impact sur le tissu économique de la Région qui représente 20 pour cent du Produit intérieur brut PIB du Cameroun. Avec, notamment l’arrêt de l’activité de la Cameroon Development Corporation CDC, le deuxième employeur après l’Etat.

Cette revendication des séparatistes qui se fait sous fond de sécession interpelle à plus d’un titre le parti Nationaliste dans ses fondements. Dans le communiqué qui sanctionne la rencontre de Bomono, le parti de Um Nyobe confesse « L’UPC se sent d’autant plus interpellée par cette crise que ses causes font partie des revendications qui ont justifiés sa création le 10 Avril 1948. La réunification du Kamerun divisé entre une partie anglophone et une partie francophone après la défaite de l’Allemagne à la fin de la deuxième guerre mondiale »

Au finish, que peut on attendre de ce rapprochement entre les 2 partis politiques ? La réponse vient du parti du crabe « L’UPC pense qu’il est temps d’invoquer son génie politique et l’héritage nationaliste pour rétablir la confiance et le dialogue entre les fils du Kamerun afin de mettre fin à cette crise qui a trop endeuillé le pays »