CAMEROUN :: CRIME MACABRE À NANGA EBOKO: Une famille entière décimée ! :: CAMEROON

Une histoire qui fait froid au dos. LA JEUNE VANESSA EN IMAGE, ÂGÉE DE 31 ANS ET SES 05 ENFANTS ÉGORGÉS À NANGA-EBOKO. La cruauté a atteint les sommets au quartier Lycée classique de la cité capitale de la Haute-Sanaga.

La jeune Vanessa, ses deux enfants et ses trois nièces et neveux ont été égorgés par un cruel assassin. Les témoins racontent que l’assassin de Mlle Vanessa a pris soin d'enlever les deux seins et le sexe de cette jeune femme de 31 ans et poser tout ça sur son ventre.

Ce sont des images découvertes par les proches de la victime. Inquiets de son absence au marché ce matin, sa place de vendeuse de condiments ( tomates etc) est restée vide ; ses proches ont eu le doute de voir son téléphone sur répondeur. Hélico, ils foncent chez elle pour avoir le cœur net. La macabre découverte donne le frisson et plonge la Haute-Sanaga devant ses démons ; et ce n’est pas le premier crime du genre.

Selon certaines sources, une querelle autour de la maison commune serait à l'origine de la dispute entre cette dernière et le père de ses deux enfants. Le couple était séparée depuis quelques années. Cette thèse doit être vérifiée par l'enquête de la police qui ne fait que commencer le père de ses enfants étant le principal suspect. En attendant les révélations des autorités compétentes l'on ne peut que souhaiter que le ou les meurtriers soient appréhendés.