L'homme humble ne se croit pas inférieur aux autres : il a cessé de se croire supérieur. Il n'ignore pas ce qu'il vaut, ou peut valoir : il refuse de s'en contenter. Cette citation du célèbre philosophe français André Comte-Sponville peut encore donner beaucoup de leçons à toute personne qui veut apprendre à marcher et à se fondre dans tous les milieux surtout des sociétés africaines. L'humilité est un fruit de l'esprit qui n'habite pas toute personne mais que toute personne peut chercher à développer dans sa façon d'être. Pour la personne de Monsieur Joseph LE, Ministre de la République, bon nombre de personnes et même ses collègues ministres cherchent le secret. Hors il n'y a aucun secret qui relève des théorèmes cartésiens.

Personnage très accessible, un dynamisme intarissable digne fils de la Région de l’Est, Monsieur Joseph LE est à la base un Journaliste Principal Hors Echelle, Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative avec à sa plume, un livre de 140 pages intitulé « Renouveau National et la Région de l’Est 40 ans de progrès économique, social et culturel ; de soutien politique inconditionnel et infaillible ; d’un pacte d’amour et de raison» qui, “illustre de la plus belle des manières, la fidélité, l’amour inconditionnel et l’engagement de son auteur à servir son pays, sa région, sous la houlette du Président de la République, S.E. Paul BIYA, aux côtés de qui il a cheminé depuis de longues années. D’abord en tant que Journaliste chevronné"..." Chef de la Cellule des reportages présidentiels à la division des reportages spéciaux, de multiples reportages réalisés sur les grands évènements mondiaux auxquels le Président Paul BIYA a fait entendre la voix du Cameroun, puis Directeur Adjoint du Cabinet Civil, ce Haut Commis de l’Etat est nommé le 2 mars 2018, Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.

“Sur le plan local, l’auteur Joseph LE, animé par le souci de rapprocher ses frères de la région autour d’un même idéal, à savoir réduire la pauvreté, améliorer le cadre de vie des populations, va initier, avec des frères les célèbres ‘’rencontres fraternelles et familiales de la région de l’Est’’. Ce projet bien pensé et réfléchi - qui a d’ailleurs fait tache d’huile au-delà de la région de l'Est - est voué à créer une chaleur fraternelle entre les frères et sœurs de la région, les rapprocher pour réfléchir ensemble sur des sujets d’intérêt régional ; mais aussi et surtout à recueillir les doléances, problèmes, préoccupations des populations de la région de l’Est, dans le but de les adresser, les remonter à qui de droit pour des solutions définitives. Dans ce cadre, le mode opératoire est la descente sur le terrain ; il a donc pris à cet effet, avec d’autres frères, son bâton de pèlerin pour aller à la rencontre de ses autres frères et sœurs de la région de l’Est, dans l’ensemble des quatre départements, soit plus de 50 localités parcourues, non sans difficultés. Aujourd’hui, le bilan de cette initiative est appréciable, car certaines des doléances ont trouvé des solutions, d’autres sont en cours de traitement. Ce bilan est donc à mettre à son actif. Relevons une deuxième initiative : toujours porté par les intérêts de sa région, Joseph LE, avec ses frères a contribué à redynamiser la Plateforme de concertation des élites alors créée par feu Janvier MONGUI SOSSOMBA. Là aussi, aujourd’hui, ce cadre d’échanges rapproche davantage les fils et filles de l’Est pour les causes nobles.

Ouvrier de la première heure et acteur des victoires du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais, Joseph LE est membre de la Délégation Permanente départementale du comité central du RDPC pour le Haut-Nyong et membre titulaire du comité central.

Tout ce travail acharné auprès des siens pour l'intérêt général dans l'humilité fait de l'homme, le plus respecté, écouté et obéi par ses frères. Voilà le secret, du Ministre Joseph LE généreux, compatissant, proche des siens, chaleureux et amical; ce qui lui vaut d'être écouté, respecté et obéi dans l'ensemble de la région de l'Est.