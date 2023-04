CAMEROUN :: Succession au palais, détournements, Vol de bébé, boucherie humaine…ça bouge. :: CAMEROON

Ce sont les points qui meublent l’actualité au Cameroun en ce lendemain de la fête de paques. Chaque journal y est allé de sa sensibilité éditoriale.

Lignes d’horizon, un journal de Yaoundé revient sur la lancinante préoccupation de la succession au palais d’Etoudi et les batailles au sein du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais RDPC au pouvoir à Yaoundé depuis 40 ans. « Le Rdpc et les scénarios de la succession ». Alors que déjà, des clans dont les têtes de proue sont identifiables s’épient, s’affrontent dans de violentes batailles, quel rôle peut jouer le ‘’ parti proche du pouvoir ‘’ dans la relève au sommet de l’Etat ?

Au sujet de la Covigate, du nom du scandale de la gestion des fonds Covid alloués à certains départements ministériels, deux journaux se disputent le traitement. L’Indépendant parle de « La charge de la Chambre des comptes contre la Task Force ». Le troisième rapport livre quelques pépites. (Emergence P.3) « Le rapport qui accable la Task-Force ». Le 3 ème audit de la Chambre des comptes de la Cour suprême révèle une série de malversations autour de la gestion des fonds Covid.

Cependant que Repères, un autre journal de Yaoundé regarde « Les bon points de la ‘’ Task Force ‘’ ». Le troisième audit de la Chambre des comptes ne fait pas de cadeaux aux mauvais gestionnaires de la fortune publique. Le document de 101 pages encense davantage l’organisation de la riposte sanitaire, économique et sociale contre le coronavirus, sensiblement modifiée à compter du 31 mars 2021, date de création d’une ‘’ Task Force ‘’. Le groupe de travail logé à la présidence de la République a amélioré la gestion des marchés, avec notamment des délais de traitement administratif et de paiement raccourcis, la régularisation des factures impayées et une meilleure maîtrise des prix, en comparaison avec ceux pratiqués par l’organe de passation des marchés logé au Minsanté en 2020.

A Nanga Eboko la « Boucherie humaine » survenue en fin de semaine dernière fait encore parler d’elle. Une jeune commerçante et cinq membres de sa famille ont été retrouvés égorgés jeudi dans la ville. Mutations

Aussi bien que l’Hôpital Laquintinie de Douala ou « Il n’y a pas eu de vol de bébé ». Déclaration forte, faite par le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachie, le 06 avril 2023, après avoir écouté les différentes parties et retracé le parcours clinique d’Esther Bell avant son arrivée dans cette formation sanitaire. Après explications des médecins et après avoir revisité le parcours clinique de cette mère en détresse, l’avocat de la victime, Me Phrobert Limen Nkanwah a reconnu qu’il n’y a pas eu de vol de bébé et que sa cliente a été victime d’un avortement tardif. Raison pour laquelle Esther Bell, sa famille et son avocat, ont souhaité que les enquêtes ouvertes par le Gouverneur de la Région du Littoral, se referment. Selon Quotidien Echos Santé

La pression fiscale quant à alle reste « Une menace pour les entreprises ». Planchée en 2023 entre 12 et 13%, la pression fiscale du Cameroun est faible comparée à la moyenne africaine qui est de 17,2%. Ce levier peut être utilisé par le fisc pour mobiliser davantage les ressources internes non pétrolières. Si l’Etat peine à payer la dette intérieure due aux Pme, comment vont-elles faire pour s’acquitter de leur charge fiscale ? s’interroge Quotidien EcoNews.