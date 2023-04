CAMEROUN :: Roger NENGWE « PaySika est une Fintech qui développe les solutions bancaires numériques» :: CAMEROON

Roger NENGWE, Co-Fondateur et Président de PaySika parle, de la prochaine innovation en matière de transactions financières en Afrique francophone et du partenariat signé avec Visa’’.

Vous êtes le Co-fondateur et président de PaySika et êtes actuellement en travaux sur un projet qui fournira la prochaine innovation en matière de transactions financière mais avant d’entrer dans le vif du sujet, dites-nous c’est quoi PaySika ?

PaySika a été fondée par Stezen BISSELOU-NZENGUE Directeur Général et moi pour apporter des améliorations dans le secteur des transactions financières dans certains pays d’Afrique au constat de certains manques auxquels les populations font face. PaySika est une Fintech française mais aussi application mobile financière qui développe un ensemble de solutions bancaires numériques pour les pays d’Afrique francophones, où plus de 80% de la population n’est pas bancarisée. En s’appuyant sur le succès du smartphone et l’émergence d’un environnement réglementaire propice aux Fintech, PaySika répond à un besoin urgent d’offrir des services bancaires au plus grand nombre, en commençant par le Cameroun, et à un cout extrêmement bas.

Quels avantages le consommateur gagne-t-il en utilisant cette application ?

PaySika est application mobile financière qui permet d’avoir accès aux services financiers à l’Internationale et en Afrique francophone. Elle développe une solution financière 100% numérique. La solution permet d’obtenir depuis son smartphone et sans se déplacer une carte bancaire Visa gratuite, et bénéficier d’interfaces fluides, intuitives et surtout sécurisées permettant à chacun de gérer son argent et de suivre ses transactions en temps réel, sans abonnement mensuel ni frais cachés. Avec PaySika, les utilisateurs peuvent désormais payer facilement les services en ligne et hors ligne sans soucis et voyager avec leur carte pour payer en toute simplicité, sans cout cachés, dans n’importe quelle partie du globe.

Comment y accéder ?

Il suffit d’avoir un smartphone ou un outil connecté téléchargez l’application mobile sur Play store ou App store et l’application Web sur n’importe quel moteur de recherche sans aucun frais et en 2 minutes créer son compte à la suite de quoi vous obtenez gratuitement une carte bancaire internationale sans toutefois vous déplacez.

Vous avez récemment annoncé votre intégration au programme Fintech Fast Track de Visa et signé un partenariat quels sont les bénéfices d’une telle collaboration ?

Le programme Fintech Fast Track de Visa permet aux jeunes entreprises innovantes comme PaySika d’accéder au réseau croissant de partenaires de Visa et aux experts qui peuvent les guider pour les aider à démarrer de la manière la plus efficace possible. Ce partenariat nous permettra notamment de s’étendre progressivement et rapidement en Afrique centrale en commençant par le Cameroun et d’autres régions. Plus particulièrement, cela nous permettra de bénéficier de l’expertise, de la technologie et des ressources de VisaNet, qui en plus d’être un leader de ce secteur, garantit des paiements sécurisés et fiables dans le monde entier, capable de traiter des dizaines de milliers de transactions par seconde. Ismahill Diaby l’a tout aussi bien notifié lors de la signature de partenariat en spécifiant je cite « qu’un tel programme est une aubaine pour fournir de nouvelles ressources dont les entreprises comme PaySika ont besoins pour évoluer avec efficacité » nous avons donc effectivement tout à gagner dans cette fusion.

Une telle initiative est à féliciter l’ensemble de la rédaction dit bravo pour cette innovation qui va certainement apporter un grand changement.

Merci, nous y croyons fermement.

Nous parvenons au terme de cet échange un dernier mot pour nos lecteurs ?

Nous pensons que tout le monde devrait avoir accès à une gamme de services financiers en toute simplicité et mieux gérer son argent et ses paiements. C’est pourquoi nous avons voulu que nos cartes bancaires prépayées soient gratuites, avec une application simple pour tout gérer de façon autonome sans se déplacer. Nous sommes convaincus que cela apportera une forte valeur ajoutée à nos utilisateurs et particulièrement à la nouvelle génération, pour laquelle nous constatons un très fort appétit pour ce genre de services. C’est tout l’intérêt, de ce partenariat que nous avons signés qui nous permettra notamment de s’étendre progressivement et rapidement en Afrique centrale et dans la sous-région.

Pour plus d’informations sur PaySika visiter leur site internet : https : //paysika.co.