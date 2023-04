CAMEROUN :: Yaoundé: Des grosses souris ont élu domicile au ministère de l'enseignement supérieur . :: CAMEROON

Les usagers et les fonctionnaires qui fréquentent l'immeuble ministériel n°2 à Yaoundé au Cameroun ont beaucoup de courage et de bravoure. À l'entrée de cet important immeuble qui abrite le Ministère de l'Enseignement Supérieur, le Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières, le Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature, dans les couloirs et les escaliers il y'a plusieurs zones non éclairées, ampoules grillées. Emprunter l'ascenseur ressemble à une épreuve de formation militaire, des bruits et de petits sifflements et des secousses. Au Cameroun, on dit qu'il faut avoir le cœur.

Pour aller suivre un dossier déposé dans un service de cet immeuble, il faut une préparation psychologique. Si vous s'y allez très tôt vers 8h, vous allez assister à des bagarres de souris. Des grosses souris, incroyable mais vrai, ont élu domicile et cohabitent avec des ministres. Tard dans la soirée lorsque le calme commence à se faire, les mêmes recommencent leurs activités habituelles, bagarres, balades etc. Des souris qui déchirent et défèquent sur les dossiers et des odeurs qui ne laissent pas indifférents les visiteurs.

Que faire pour déloger ces souris colocataires avec des ministres? Eclairer les couloirs et les endroits où les ampoules sont grillées où des usagers, des fonctionnaires peuvent mortellement se renverser ? Stabiliser ces ascenseurs qui pourraient arracher le cœur ?

Une épreuve pénible, un chemin de croix pour aller dans cet immeuble. En attendant le décret présidentiel du Président de la République Paul BIYA pour sa réhabilitation et la chasse aux souris, les usagers et les fonctionnaires souffrent avec ces ascenseurs instables, des souris véreuses et des escaliers mal éclairés.