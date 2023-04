CAMEROUN :: Le bébé volé de Laquintinie est vivant :: CAMEROON

Mme Esther BELL vous avez effectivement accouché d’un bébé de 27 semaines d’aménorrhées (SA), ce qui en fait un TRÈS GRAND PRÉMATURÉ (car 28 semaines) certes, mais moins grand que le record du monde de 21 SA. Donc un bébé peut vivre à 6 mois (24 SA), contrairement aux inepties d’un ministre sans état d’âme pour défendre son ami. Vous nous avez dit que les pieds de l’enfant étaient sortis (de votre bassin). Vous l’avez dit et c’est enregistré. Donc le bébé était vivant.

On vous a endormi médicalement pour ne rien voir de ce qu’est devenu votre nouveau-né. Le bébé sur cette photo a à peine 5 mois et demi, il pèse autour de 2 kgs. Donc le vôtre de plus de 6 mois pèse aux environs de 3 kilos et non les fameux 900 grammes! Un bébé de 3 kilos ne peut pas être appelé PRODUITS DE CONCEPTION

Faites attention à la sentence des ancêtres, de la nature et de la divinité car vous risquez de ne plus en avoir. De plus, cet argent sale, diabolique, pris sous contrainte va vous plonger dans l’abîme du remord éternel. Votre attitude sur cette photo démontre à suffisance que votre vie sera un enfer, à cause de cet argent du diable, le diable s’habillant souvent en PRADA. Soyez #vanessatchatchou et révoquez cet avocat véreux et sans scrupules.