Camer.be a appris que le présumé assassin de six membres d'une famille à Nanga- Eboko, département de la Haute- Sanaga ( dans le Centre du pays), le nommé DEMPOU Elvis, a été arrêté ce dimanche 09 avril 2023, à Yaoundé la capitale politique du Cameroun. Pour le moment, les circonstances de son arrestation n'ont pas été dévoilées.

À titre de rappel, dans la nuit du 05 au 06 avril, six membres d'une même famille ont sauvagement été égorgés, dans leur domicile, au quartier Nkoldome, à Nanga- Eboko.

Et depuis cette boucherie, véritable déni de l'humanité, l'opinion publique était désemparée, et ne souhaitant plus que les tueurs soient mis aux arrêts.

Rappelons que pour le moment, la culpabilité de DEMPOU Elvis n'a pas encore été établie, et qu'il reste donc présumé coupable, bénéficiant de la présomption de culpabilité, même si, à en croire nos sources, des indices graves relatifs à cette tuerie en masse, pèsent lourdement sur lui.

