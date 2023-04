CAMEROUN :: Hommage à Rodrigue NDAGUEHO de la part de KUETE Le Fédéraliste. :: CAMEROON

Militant du MRC (Mouvement pour la Renaissance du Cameroun) , décédé à la prison de New-Bell des suites de choléra il y'a 12 mois.(07 avril 2022, ndlr)

Ta famille, tes amis politiques, tes amis tous ceux qui t'ont connu et apprécié… Tout le monde en ce jour pense à toi.

Nous t'avons dit aurevoir il y'a un an et te rappelons en ce jour que nous ne t'oublierons jamais.

Nous sommes tous de tout cœur avec la veuve, les orphelins, les parents et la famille qui enlèvent le noir en ce jour selon nos coutumes dans les grassfields.

Tu es parti avant nous, bien trop tôt, bien trop vite… Et ta disparition nous rappelle comme une évidence que nous sommes finalement bien peu de choses et qu'il faut profiter de chaque seconde, de chaque minute ici-bas…

Celles et ceux qui ont eu la chance de croiser ton chemin dans la vie savent quelle personne magnifique, lumineuse, aimante, généreuse, pleine d’humour et d’amour, tu as toujours été. Elles savent aussi à quel point les cœurs des membres de ta famille, nos cœurs, sont meurtris par ta disparition, qui nous ôte comme un fragment de nos existences. Aujourd’hui, le rire n’est plus, mais nous, nous sommes tous là, pour te dire qu’au-delà de la mort nous t’aimons et nous serons fidèles à ton message de vie.

Tu es sorti dire assez dans ce pays et on t'a emprisonné.

Tu as eu le courage de te battre pour un nouveau Cameroun.

Tu as été arrêté lors des manifestations pacifiques de septembre 2022 et ton crime était tout simplement d'avoir osé marcher pour dénoncer la guerre civile au NoSo, les vols de la CAN et revendiquer un système électoral consensuel.

Victime de traitements inhumains et dégradants, tu meurs en martyr en prison suite à l’épidémie de choléra à la prison de New Bell.

"Chaque génération doit, dans une relative opacité, affronter sa mission : la remplir ou la trahir ". C’est l’une des phrases les plus connues écrites par Frantz Fanon, dans son testament intellectuel posthume, "Les Damnés de la terre". Un livre dans lequel il prophétise, en 1961, les luttes de libération des pays sous domination. Il y explique aussi en quoi la violence du colonisé est légitime envers le colonisateur.

Tu manques aux enfants mais, que faire ?

Tu as accompli ta mission.

Parfois on se dit ceux qui sont de proche ou de loin responsables de ton emprisonnement savent ce que la veuve et les enfants vivent ?

Mais seulement ils doivent savoir que quand l'homme oublie Dieu se rapelle.

Dans nos traditions les morts ne sont pas morts et nous savons que tu nous écoutes.

Repose comme tu as vécu : en paix dans l’amour des tiens.

Les choses visibles sont passées, il reste l'amour et le souvenir.

Surtout saches que les orphelins, nous allons les encadrer en ta mémoire.

Tu es mort pour le Cameroun comme les pères fondateurs militants de l'UPC.

Un jour la République va t'honorer.

Nous n'avons pas encore pleuré le deuil du père Ouandié fusillé à Bafoussam ou des autres leaders de l'UPC morts subitement.

Mais même si nous ne pleurons pas ces deuils, on continuera ton combat jusqu'à ce qu'un jour nos enfants portent ces deuils comme nos ancêtres ont toujours fait.

Nous t'aimons tous et nous ne t'oublierons jamais.