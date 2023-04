CAMEROUN :: Yaoundé : trois docteurs en Théologie formés par le Gaui :: CAMEROON

Ils ont reçu leur attribut doctoral, le 8 avril courant, après une cérémonie de graduation « très courue », dans leur campus, sis au lieu-dit Titi Garage, dans l’arrondissement de Yaoundé 5.

Sara Stéphanie Makon, d’Adelaïde Dang Borock et de Jean René Mougnol, sont présentés le 8 avril dernier, au cours de la cérémonie de collage de grade.

L’on compte parmi les invités, les représentants du gouverneur de la région du Centre, du préfet du Mfoundi et du Sous-préfet de Yaoundé 5, le chancelier du Gaui, « le très révérend », Henri Yves Alain Eyoum, l’invité d’honneur, Pépin Midi Noumana, et les membres du corps ecclésiastiques.

Il est question pour les trois élus de mettre Dieu au centre de tout. Au bout des trois années d’études, les travaux de ces titulaires des Masters en Théologie ont porté sur la culture organisationnelle et sur la labellisation. Pour les encadreurs doctoraux, ils sont de fait qualifiés pour enseigner dans des Facultés et grandes écoles de théologie et/ou être « ministres de culte : apôtres, pasteurs, prophètes ou tout autre cadres de l’église ».

Le chancelier du Gaui a prié pour qu’il y ait les campus de cette université qui a ouvert ses portes le 31 mai 2022, dans toutes les régions du Cameroun. Non sans annoncer qu’à l’occasion du premier anniversaire du Gaui le 31 mai prochain, l’occasion sera donnée de présenter les 50 consultants formés par l’institut.

Un homme a marqué les esprits et a fait murmurer la foule qui savait faire dans la prière : le « très révérend », Pépin Midi Noumana, par ailleurs titulaire de quatre Doctorats, parmi lesquels en Science de l’éducation. Tout commence par la lecture du livre de Genèse chapitre 28. Il y est question de se multiplier et de peupler la terre. Là encore, personne n’avait aucune idée de quelle sauce elle sera mangée. Pépin Noumana fait monter l’adrénaline au fur et à mesure. C’est le silence de cimetière. Seule sa voix et celle de son traducteur s’élèvent et transpercent les cœurs. L’homme de Dieu a décliné son homélie de circonstance en Trois M : maximisation des ressources, minimisation des pertes et maintien de l’ordre. Parlant de maximisation des ressources, il déclare que les doctorants du jour ne seront appelés docteur que s’ils ont formés d’autres personnes à être comme eux. Il s’agit donc de multiplier les docteurs. De même, il dit ne sert à rien de dire que quelqu’un est milliardaire quand ses proches souffrent. Le milliardaire est donc celui qui a fabriqué d’autres milliardaires. La minimisation des pertes c’est de donner à la société ce qu’elle a perdu : l’éducation basée sur les principes divins. Il plaide pour qu’il y ait une Faculté de Théologie dans toutes les universités d’Etat. En ce qui concerne le maintien de l’ordre, il est question de ne pas se laisser dominer par les autres. Il faut cesser de critiquer la société qui détient le monopole d’importation et de commercialisation du poisson et donc, fixe le prix comme elle veut. D’après lui, il faut créer ses propres étangs piscicoles.