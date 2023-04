TRAFFIC D'ETRES HUMAINS AU CAMEROUN :: CAMEROON

Je vois des sorties depuis la nouvelle affaire de la quintinie. Même mode operandis. Un banal communiqué d'une incohérence ahurissante a été pondu. Et depuis, ni le medécin, ni le directeur du complexe hospitalier, ni le corps hospitalier impliqué ne sont inquiétés.

Je suis horifiée que les gens aient des mémoires courtes.

Les kamerunais n'ont pas compris il y a 12 ans. Ils ne comprendront pas de si tôt cette lutte contre le traffic des êtres humains et des nourrissons au Kamerun.

Parce que la vie humaine est si chosifiée et les choses se dégradent de plus en plus depuis l'échecs de ce combat occasionné par des égoïsmes. Je suis fière d'avoir fait ma part depuis l'isolement de Vanessa dans une clinique sécurisée pour sa sécurité jusqu'au port du phénomème à cette tribune internationale.

Je suis fière de ce que devient Vanessa.

Aujourd'hui si les kamerunais étaient sérieux et apprennent la leçons, la fille de Vanessa, la petite Nnomo peut-être identifiée, un test d'ADN peut-être fait. Contrairement à ce que j'endends, LA JUSTICE PEUT OBLIGER LA RAVISSEURE de la petite à LA SOUMETTRE AU TEST D'ADN.

Mais il faut que le peuple puisse avoir:

D'un la volonté de mener un combat noble, et j'en doute tant le niveau de précarité est insolent et fait banaliser la corruption encore plus qu'il y a 12 ans;

De deux, que le peuple ou un juge ait le courage d'exiger que le dossier plaintif déposé par Vanessa soit réouvert ;

De trois, qu'enfin le dernier cas de la quintini fasse vraiment faire reprendre conscience à TOUS les kamerunais du danger dans lequel nous plannons par paresse, par égoïsme, par idiotie.

La fille de Vanessa a 12 ans, elle va dans une école, même sa maitresse peut aider à rendre le test d'ADN possible, si vous voyez ce que je veux dire.

Il y a eu trop de hyiène autour de l'affaire de Vanessa à ce moment-là. Aujourd'hui, elle est juriste et peut demêler les échevaux si elle le veut, grâce à un monde globalement différent.

Le Kamerun peut-il resté confisqué par des groupes de copains assassins et violeurs du peuple et de son bien-être collectif? Pour combien de temps encore?

A chaque citoyen jeune et moins jeune de répondre à cette question.

Puisque tout est désormais buzz, voilà donc un autre qui est servi. Le temps que quelques bien-pensants s'excitent devant des caméras et dans les réseaux sociaux et on passe à autre chose

Ce pays a du chemin à faire. La vie humaine y a perdu tout sens au profit de l'argent. Si une colère divine devait s'abattre sur un peuple, celui du Kamerun ne sera pas loupé.

Et comme je ne crois pas au miracle, mais à la science, un jour certainement, la science tranchera.

Voler à une femme son enfant c'est lui refuser son humanité. C'est aussi l'une des formes de violences basées sur le genre des plus déshumanisantes possibles.