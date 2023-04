CAMEROUN :: Sante Nutrition : Le plaidoyer de Nestlé pour une alimentation saine dans les familles :: CAMEROON

Depuis le 9 Mars, une caravane nutritionnelle de Nestlé se déploie sur tout le territoire national dans le but de sensibiliser les familles à une alimentation saine et équilibrée. Dans le but de permettre aux enfants notamment en âge scolaire une santé de fer gage de leur plein épanouissement.

Il s’agit pour les familles de s’alimenter sainement au quotidien. Nestlé Cameroun y met un point d’honneur. Dans le cadre de cette campagne de proximité, le thème central retenu est « caravane intégrée sur la nutrition avec Nestlé Nido » Virgil Fendzi, Category Manager, Dairy à Nestlé Cameroun en charge de l’Afrique Centrale avait d’ailleurs planté le décor, au cours de la conférence de presse de lancement à Douala. Le déploiement se fera partout y compris les zones rurales les plus reculées. Avec au menu des consultations pédiatriques, des compétitions, des conversations avec les consommateurs, des jeux.

Pour mieux comprendre cette campagne, Nestlé a fait recours à des spécialistes en nutrition à l’instar du Dr Ben Bulu, Pediatre-Nutritionniste qui a entretenu la presse et les familles sur la nutrition comme apport d’aliments dans l’organisme dans le but d’obtenir la croissance, le bon fonctionnement pour se maintenir en vie. Aussi, selon le spécialiste, il ne suffit pas de nourrir l’enfant, il faut bien le nourrir. C’est-à-dire, fournir à l’enfant en âge scolaire d’avoir une santé de Fer, Calcium, Zinc, Iode, des vitamines B9 et B12 pour booster leur intelligence, les vitamines A et C pour renforcer leur immunité, la vitamine D pour assurer leur croissance.



Avec l’intervention de la nutritionniste Mme Fanie DIKONGUE, les familles seront édifiées sur les bénéfices nutritionnels du lait notamment pour la croissance saine de l’enfant, le renforcement de ses facultés d’apprentissage ainsi que de son système immunitaire. Ces astuces ont intervenu après que le pédiatre aura démontré l’importance des challenges nutritionnels de l’enfant en âge scolaire.

Pour Virgil Fendzi, « La bonne alimentation de l’enfant et de la famille est la priorité numéro 1 de la marque NIDO® qui à travers cette caravane nutritionnelle vise à leur donner des conseils simples et pratiques pour aider les familles à s’alimenter sainement chaque jour. Pour NIDO®, il est question de rappeler aux mamans l’importance du lait pour la croissance, le renforcement du système immunitaire et le développement de l’apprentissage de l’enfant. »

Au finish et comme résultat attendu de cette campagne citoyenne, d’ici la fin de l’année, la Caravane Nutritionnelle NIDO® compte toucher plus de 45 000 familles au Cameroun afin de contribuer à la santé et au bien-être de tous. Elle est en droite ligne avec la raison d’être de Nestlé qui repose sur la conviction selon laquelle une bonne alimentation a la force d’améliorer la qualité de vie de tous aujourd’hui, ainsi que celle des générations à venir.