CAMEROUN :: VAD… Indignation ! :: CAMEROON

Indignation… ce substantif féminin est de plus en plus usité avec l’avènement des réseaux sociaux

Mais c’est quoi en fait ?

Une petite recherche nous apprend que c’est un sentiment de colère que soulève une action qui heurte la conscience morale, sentiment de la justice !

OU ENCORE

Un Sentiment de colère et/ou de révolte provoqué par une injustice, une action ou une décision portant atteinte à la dignité de l'homme.

Ceux qui se trouvent dans cet état sont alors appelés Indignés.

« Sentiment de colère » apprend t- on

« Que soulève une action qui heurte la conscience morale » pour compléter

« Le sentiment de la justice » comme synonymie.

Très bien !

Mais l’indignation est t-elle objective ou tout simplement exprimée selon ce qui nous arrange ?

Au regard de nos actualités , accoler l’adjectif « sélective » à l’indignation ne serait il pas mieux approprié ?

Juste une question !

N'est ce pas ce que nous vivons au quotidien dans nos différentes sociétés ?

On s’indigne en fonction du lien, de la proximité, des intérêts, de la personne mise en avant ou d’une certaine volonté de nuire ou se faire entendre… les réseaux

sociaux et le buzz aidants.

Vu ainsi, ce sentiment a-t-il encore son sens , toute sa substantifique moelle ?

Deux Oui prononcés dans le cadre d’une même affaire peuvent avoir des retentissements différents d’une personne à l’autre selon le camp auquel on appartient !

L’indignation est t-elle donc encore un indicateur d'une véritable objectivité, d’une guerre ouverte justifiée, d’une revendication légitime et fondée ?

On dit souvent : les mêmes faits produisent les mêmes effets… à voir les indignations devenues sélectives, cela se vérifie t-il encore ?

Devrait-on nous fier aux indignations tout azimut et quasi permanentes qui nous sont servies au quotidien ?

Il est clair que les motifs d'indignation sont à la fois justifiés (injustices, éthique bafouée) … mais aussi injustifiés (intérêts particuliers, partisans)

Certains relèvent de la défense d'intérêts "privés". Tout ce qui, alors, entrave, contrecarre, nuit aux intérêts, fussent-ils égoïstes ou injustes, du "clan" suscitera de l'indignation dixit Stéphane Hessel.

C’est donc une … Indignation partisane, généralement manifestée au nom de la liberté d’expression !

Son créneau ? Désigner des "ennemis" avec lesquels il ne serait pas possible de s'entendre, puisque défenseurs d'intérêts divergents, opposés et incompatibles !

Son principe ? Se lever contre des adversaires qu'il veut affaiblir ou anéantir au nom de la libre concurrence.

L’autre motif lui donne plus de consistance, plus de légitimité, donc… plus de force pour des engagements à long terme.

Cette indignation s'appuie sur les règles fondamentales de la justice, proteste contre des infractions graves au principe d'équité tels que des discriminations, inégalités, abus de pouvoir, exclusions, promesses (politiques) non tenues (...).

Attention chers candidats aux élections, c’est vous qui la provoquez souvent !

Il s'agit d'une indignation proprement "éthique", qui se réfère en ce cas à des valeurs reconnues comme fondamentales et non négociables, dont, par exemple, la Charte des Droits humains .

On peut donc s’indigner pour tout et n’importe quoi !

À chacun de choisir ses combats !

Après avoir démêlé le bon du mauvais … indignez vous !