CAMEROUN :: Le bébé volé qui n’a pas été volé : Une tragi-comédie en 3 actes à l’hôpital Laquintinie de Douala :: CAMEROON

Le scénario se déroule à Bonaku un quartier de Douala. Une tragi-comédie qui met aux prises le directeur de l’hôpital, Esther Bell son avocat et sa famille, le ministre de la santé publique. Le décor est l’hôpital Laquintane de Douala/ L’intrigue se nous autour d’un bebe disparu dans des conditions qui restent à élucider.



Acte 1 : Le décor, tragique

Tout commence à l’hôpital Laquintinie de Douala. Ouverture du rideau. Le scénario commence quand dame Esther Bell s’est présente dans cet établissement hospitalier le 30 Mars 2023 avec une grossesse de 8 mois pour accouchement. Ce qui a été fait. Immédiatement après, elle tombe dans un coma suite aux contractions qui étaient plutôt atroces. Normal. Seulement à son réveil, pas de bébé. Elle s’exclame « ou est le fruit de mes entrailles » ? Commence alors un chassé-croisé entre sa famille et l’hôpital.

Les réseaux sociaux s’emparent de l’affaire. L’opinion publique est alertée et exige la vérité sur ce que les journaux qualifient l’affaire de « vol de bébé » à l’hôpital. Les plateaux de télévision sont pris d’assaut pour réclamer la vérité sur ce « scandale de trop dans un hôpital réputé pour ses scandales » Le Sieur Njemba, géniteur de l’enfant va crier le visage serré « Je veux mon enfant ». La psychose va s’emparer de tous. A l’instar d’Un Monde à venir, les organisations de défense des droits de l’homme vont se mobiliser. Pour exiger la vérité sur cette affaire.

Acte 2 : La profanation

Devant cette clameur populaire, Noel Essomba, le Directeur de l’hôpital va faire une première sortie le 3 avril 2923, dans un communiqué ou il affirme « la jeune dame concernée, arrivée pour menace d’avortement tardif inévitable a expulsé un fœtus non viable » Scandale ! A huit mois on ne parle pas de fœtus, il s’agit d’un être humain bien constitué. Ou est donc passé le placenta ? La réponse vient du communiqué du Directeur « L’action d’une de nos stagiaires ayant échappé à la vigilance de nos sage-femmes a malencontreusement abouti à l’évacuation de ce produit de conception dans le vidoir »

Profanation ! L’adrénaline va d’autant plus monter que l’opinion va trouver cette sortie du Directeur insultante dans un environnement ou le placenta revêt une signification très importante pour les us et coutumes. L’avocat de la famille va exiger de l’hôpital le « bébé ou sa dépouille » pour faire les rites appropriés. Dans la foulée, le gouverneur de la région du littoral va prescrire une enquête pour la manifestation de la vérité dans l’affaire. Une armada administrative, des forces de défense et des renseignements a 5 jours pour remettre la copie. Pour se faire une santé populaire, le Directeur de l’hôpital va sacrifier une pelée et deux tondus. La stagiaire sera chassée alors que deux sage-femmes seront suspendues de fonction.

Acte 3 : Le revirement de la famille ou le dénouement comique

Malgré tout, L’affaire se corse et les vibrations populaires atteignent le ministre de la santé publique. La menace devient de plus en plus perceptible. La famille annonce une manifestation devant l’hôpital pour réclamer l’enfant. Il faut agir, au plus vite. Le ministre entre dans danse. Sans doute pour sauver le Soldat Essomba avec qui, croit on savoir il entretien des relations privilégiées. De fait, l’occasion de la visite du chef du département de la santé qui a eu lieu à Douala le 6 Avril 2023, une rencontre a lieu entre le ministre, le Directeur de l’hôpital, l’avocat de la famille et le chef de famille de la victime. De cette concertation on peut retenir un point essentiel consigné dans le manuscrit qui teint lieu de rapport « Il a donc été clairement admis par la famille et toutes les parties prenantes en présence qu’il n’y a eu aucun vol de bebe »…Rideau et au prochain scandale.