Par l’Ecrivain Calvin Djouari

Excellence monsieur le gouverneur,

Très tôt, ce matin, j’ai décidé de vous écrire monsieur le gouverneur, après avoir regardé la vidéo publiée par votre entourage à la suite d’une réunion très certainement avec vos proches collaborateurs. Cette vidéo qui circule depuis longtemps est parsemée de bonnes paroles. Des paroles délivrées par vous et qui enseignent sur le vrai sens de l’Etat et les politiques publiques.



J’ai pris le temps qu’il fallait, mais vraiment le temps, pour regarder et analyser. Ce n’est pas un discours public. C’est un conseil comme on le fait au sein d’une famille. Celui qui regarde la vidéo peut sentir l’humanisme dans le fil du texte qui laisse couler le feeling de la découverte du sens dans une large vérité. Quel beau et bon message pour les africains.



Chaque fois que cette vidéo est publiée, elle fait le tour du monde. Beaucoup de gens célèbres l’ont relayée. En France par exemple, des amis français m’ont dit ceci : « vous avez un bon gouverneur ».



On dirait un ancien film de notre enfance qui est remis à la jeunesse d’aujourd’hui mais nous le regardons sans trop savoir quoi faire, tout simplement parce que nous avons sapé toutes les balises du faire, du savoir, du savoir-faire et du faire-valoir. Je me demande s’il n’y a pas une panne de notre société quelque part !



Excellence monsieur le gouverneur,



Vous avez le regard le plus profond, le plus lucide, de tous les discours politiques que j’ai entendus jusqu’à ce jour. Vous aimez les gens ; à l’ardeur expansive du cœur, on sent votre souci du prochain. Vous avez soif de bien faire, dans cette masse flottante de l'humanité qui tourne souvent à rebours, je reste persuadé que celui qui vous rencontrera aura sa chance.

Le Cameroun est un grand pays, il possède en son sein de grands hommes, qu’il soit du pouvoir ou non. Il m'arrive souvent de contredire la plupart d’entre eux et de m’inscrire en faux contre leurs opinions. Cependant, je respecte infiniment leur haute valeur intellectuelle. Votre vidéo me donne l’occasion de rendre hommage à chacun d’eux. Cela peut fortifier notre intelligence pour les jours d’après.



Je vous avoue que je suis très touché par vos mots ; parler ainsi à ses proches, vous étiez loin d’imaginer que cette vidéo arrivera au bout du monde, les propos comme ceux-là, rendent la vie noble. Le temps passe vite à notre époque surtout quand tout est beau autour de nous, et la vie tient à un fil, beaucoup de gens sont partis très tôt. Nous tenons encore et Dieu merci.



Excellence monsieur le gouverneur,



Le pouvoir que le destin vous a donné pour être au milieu des autres comme leur serviteur est don de Dieu. Il faut qu'on dise merci à la vie. Pour ma part, je rends chaque jour à la vie ce qu'elle m'a donné... je suis très curieux de tout ce qui m'entoure et j'apprends énormément de mon contact avec les autres, quand j'ai le temps je regarde les vidéos comme les vôtres, qu'elles soient celles des personnes célèbres ou des inconnus, surtout quand si ces vidéos peuvent professent un certain nombre de valeurs. Comme vous, j'aime les gens, quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent, comme vous également, j'ai eu la chance de voyager à travers le monde, et aller à la rencontre des autres cultures rend l'homme humble. Des contacts qui nous permettent de passer avec des inconnus des instants inoubliables par leur originalité. Vous êtes un homme de qualité.



Vous demeurez un gouverneur simple, un intellectuel de très grande facture. Vous n’êtes pas dans le binaire, mais dans la nuance et l’altérité accrue et renouvelée. Voilà votre projet de vie avec des idées qui font la différence. Il y a de ces paroles qui méritent d’être parlées, mais il faut des esprits pour les scruter et les divulguer. Sinon, les pierres parleront à la place des hommes, et ce sera la fin pour nous tous. Le pays doit être fier de vous compter parmi ses fils.

Excellence monsieur le gouverneur,





Comme je vous l’ai dit plus haut, j’ai voulu laisser le temps s’écouler avant de vous dire ce que j’en pense parce que je cherchais des mots pour vous écrire, mais les mots sortaient rarement de ma tête, moi qui suis familier avec ceux-ci. Puis j’avais abandonné l’idée, mais toujours en dormant, c’est encore revenu l’idée de vous relancer. Vos dignes propos circulent dans toutes les rues et sur tous les réseaux sociaux. C’est la parole à écouter. Ce jour-là, vous aviez l’air triste, mais affable, triste parce que vous compreniez qu’il y a des sérieux problèmes dans notre pays. Pour en parler ainsi que vous l’avez fait, il faut savoir comment et pourquoi nous en sommes arrivés là.



Mais comme vous êtes un fleuron de notre beau pays le Cameroun, il y aura de l’énergie à redistribuer. Avec vos mots, on comprend que le Cameroun ne disparaîtra pas, parce qu’il a toujours eu des compétences aussi bien que des humanistes en son sein. Je vous assure que j’aime vos discours. Vous me rappelez un préfet de Nkongsamba originaire de Garoua qui avait distribué des tonnes de pain à tous les élèves de la ville le 20 mai 1979. J’étais au cours moyen. Je crois que ce préfet a fini comme ministre chargé des relations avec les assemblées. Un morceau du pain avec un peu de beurre. Vous ne pouvez pas imaginer la saveur que nos enfants eurent ce jour-là. Je prends pour témoin le Docteur Calvin Djombé, Ekamou Bruno, Essé Georges Francis, Dicka Ekwalla, Noukeu Sylvie, des promotionnaires qui servent la république quelque part au Cameroun.

Le temps a vite passé, je n'ai pas oublié. Il y a 44 ans de cela et je suis parti pour mes études. Du pain. Peut-être que les propos énoncés dans votre vidéo se réaliseront dans les 100 prochaines années. Je pourrai dire enfin, que je suis heureux pour mon pays, que je commence à faire pari sur l'avenir. Du pain, je sais que vous ne pourrez réaliser cela tout seul avec cette population galopante et cette famine généralisée au nord Cameroun. J'ai hâte de rencontrer des personnalités comme vous pour un pot d'excellence.





Quant à vos deux rêves exprimés publiquement dans la vidéo à savoir : « de ne pas être jaloux… sur les questions de places… et votre propre bonheur est aussi lié au bonheur des autres », « nous sommes aujourd'hui préoccupé par le matériel » « il faut anticiper… Chacun de nous a besoin d’un peu de lumière… » Je n’ai pas manqué de rire parce que ça fait penser aux histoires que me contait ma grand-mère, particulièrement l’histoire du cultivateur qui s’était abrité sous un arbre et il a eu la chance de voir un lapin venir s’écraser sur celui-ci. Un gibier reçu cadeau qui l’a fait abandonner le champ pour l’arbre avec l’espoir qu’un autre viendrait s’écrouler.



Vous dites également : « quand Dieu vous place quelque part, vous devez faire le bonheur autour de vous. » Je crois devoir vous dire que je n’ai pas de doute pour ce premier aspect, car ce sont les paroles d’un gouverneur dont tout camerounais est fier. Mais pour d’autres propos cités plus haut, qui consistent à voir les Camerounais changer dans les caractères, c’est là une gageure pour laquelle vous devez continuer à vous battre pour pouvoir avoir plus de flore, avec assez de pluie qui donnera beaucoup d'eau dont vous ne saurez boire tout seul.

Excellence monsieur le gouverneur,



Les temps vont être très difficiles. On annonce la hausse des prix de la farine pourvu que le pain reste stable ; sinon je descendrai dans la rue pour défendre mon morceau. Et vous verrez les conséquences d’un morceau de pain. Je crois que vous ferez tout pour pallier les exigences de l’heure. Que vos paroles ne tombent pas dans le vide, que vos paroles chassent les démons du ciel. Dans la cohue du temps qui passe, aidez-nous avec de telles paroles. Il faudrait prendre soin de nos terres que nos chefs depuis longtemps ont abandonné avec leur ventre plissé. La médiocrité, est monnaie courante, et on fait dans notre pays l’apologie du génie des cancres. Je crois que vous êtes une voix nouvelle.



Bonne fête de Pâques et merci d’être ce grand commis de l’état et ce valeureux gouverneur du septentrion. Sachez qu’il nous faudra beaucoup de patience. Votre discours méthodique est une promesse. Je prendrai le temps de vous dire merci. Puissent les dieux de nos ancêtres veiller sur vous, car dans ce pays, ce sont les meilleurs qu’on combat.



Je vous souhaite le plein succès dans votre carrière, je sais qu’un jour beaucoup de gens seront contents de votre passage dans le nord. Même si les choses ne suffisent pas, au moins, les paroles montrent la bonne volonté. Il y a ceux qui ne sont même pas capables de parler humainement à leurs administrés. Vous êtes un modèle pour nous ; dans ma prime jeunesse quand je commençais à aimer les grandes personnalités tels étaient je rêvais de telles actions. Même si je ne vous rencontre pas un jour, j’aurai eu au moins par cette lettre, la chance de partager avec vous la même ferveur.



Je voudrais aussi vous remercier pour ce grand don de la parole, je sais que vous avez les projets pour la jeunesse du nord, puisse la postérité vénérer votre don de créativité...

Voir la vidéo https://o-trim.co/yhn

Calvin Djouari

Ecrivain Paris