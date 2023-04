CAMEROUN :: Affaire du bébé disparu à l’hôpital Laquintinie: Que vient faire le ministre Manaouda à Douala ? :: CAMEROON

L’affaire continue à faire des vagues. Un bebe disparu après accouchement à Douala. Entre les mesures conservatoires et l’ouverture d’une enquête du Directeur de l’hôpital, l’ouverture d’une autre enquête instruite par le gouverneur du littoral, l’imbroglio s’est installé. Le grand public réclame la vérité, le ministre de la santé vient en sapeur-pompier.

Une confusion qui se traduit par « Les contradictions de l’Hôpital Laquintinie». Pour le journal Emergence, Le Directeur de cette institution sanitaire brille par deux communiqués qui disent une chose et son contre. Toutes choses qui contribuent à une « Poussé d’adrénaline ». De fait, Après avoir tenté de dédramatiser, le directeur de l’Hôpital Laqunitinie prend des sanctions. Pour le quotidien Le Jour, « Confusion autour de la naissance d’un nouveau-né ». Deux infirmières et deux sages-femmes ont été entendues à la gendarmerie dans le cadre du vol présumé du bébé de la jeune Esther Bell à Douala.

Ensuite, « Le Pr Noel Essomba confie l’enquête à la gendarmerie ». Pour le journal Le Temoin, L’affaire fait grands bruits dans les chaumières. Arrivée jeudi à l’Hôpital dans une situation inconfortable du fait d’une grossesse ayant des antécédents, dans Bell met au monde un fœtus ‘’ non viable ‘’ qui sera par la suite conservé dans un bol vide par la suite par une stagiaire. Le Directeur qui veut voir clair dans cette affaire vient de confier l’enquête à la gendarmerie, à côté d’une enquête administrative ouverte en interne, non sans avoir, par mesures conservatoires, suspendu les infirmières et la stagiaire directement impliqués.



Finalement, « Manaouda Malachie arrive en sapeur-pompier ce jour ». Le ministre de la Santé publique intervient au moment où des mesures conservatoires ont été prises par le Directeur de l’Hôpital Laquintinie, Pr Noel Emmanuel Essomba. Il s’agit entre autres, de l’ouverture d’une procédure disciplinaire avec traduction au Conseil de discipline, des 02 personnels mis en cause, ce jeudi, 06 avril 2023. Les résolutions issues de la rencontre avec le ministre de la Santé publique, seront déterminantes pour la suite de cette affaire pour laquelle une commission d’enquête mixte a également été mise sur pied par le Gouverneur de la Région du Littoral pour faire toute la lumière dessus. Relaye le Quotidien Echos Santé news.

Sur l’Affaire Martinez Zogo : « Les avocats de la pieuvre affrontent les avocats des vrais ayants droits ». Les documents Juridiques en la possession de (Première Heure Pp.6-7) révèlent des prises de position musclées à l’objet de la cause de Martinez Zogo et les supposés accusés. Le premier document indique que les conseils des vrais ayants droits ont demandé l’autopsie légale et le dossier relatif à la procédure Judiciaire proprement dite, au même moment que l’avis des conseils de MM. Eko et Amougou Belinga. Pure coïncidence du point de vue juridique ? Alors que, le deuxième document quant à lui met en exergue le communiqué singé des sait disant avocats des ayants droits s’opposant à l’autopsie et à la communication du dossier de procédure. Infine, l’on assiste à la confrontation des thèses contraires qui laissent percevoir un malaise profond questionnable, et presque sans issue. Ça donne du tournis…

Cambriolage au stade Poumpoumré à Garoua : « Les gros mensonges de Ben Modo ». Après des errements épistolaires du Président Directeur Général de Prime Potomac Ben Modo sur la situation exacte des constructions des infrastructures sportives confiées à son entreprise par l’Etat, le Ministre des Sports et de l’Education physique par le truchement de son Conseiller Technique N°2 démasque l’imposture et la diversion. Selon (InvestiG infos)