CAMEROUN :: Renforcement des performances des gestionnaires des ressources humaines de l'État et de la solde : Le Minfopra s'active :: CAMEROON

La quête de l'amélioration permanente de l'administration publique camerounaise est le plus grand chantier du Ministère de la fonction publique en conformité avec les objectifs de la SND30. Dans cette vaine, ce 4 avril 2023 à Yaoundé à l'hôtel Djeuga Palace en présence du représentant du Ministre des Finances, de Monsieur le Secrétaire Général de la Fonction Publique, des hauts responsables du Minfopra, des Directeurs et des responsables en charge de la Gestion des Ressources Humaines des Administrations Publiques et du DG du Cabinet d’étude OBIV SOLUTIONS. C’est avec beaucoup d'espoir de voir les gestionnaires des ressources humaines de l'État s'approprier des outils sur la déconcentration et la gestion des personnels de l'État et de la solde que Monsieur Joseph LE, Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative a ouvert les travaux du séminaire atelier sur l’évaluation de la performance des sites en réponse du rapport d'étude du fonctionnement inadéquat des sites de certaines différentes administrations publiques.

Cet atelier participe aux priorités du MINFOPRA dont l'objectif vise la modernisation, la dématérialisation, la déconcentration et la digitalisation de l'administration publique. Pour bien comprendre le rôle de cette série d'activités qui dure depuis l'année 2022, les administrations publiques sont invitées régulièrement à des séminaires de ce type en vue d'une réappropriation totale de la politique publique instituée par le Décret N° 2012/079 du 09 mars 2012 qui vise à faire des Personnels de l’Etat de véritables Ressources Humaines. Ce qui se situe en droite ligne des objectifs et des orientations de la SND30 et vise à terme, la constitution d’un capital humain au sein de l’Administration Publique Camerounaise. Pour cette étape, le Minfopra s'est appuyé sur cinq exposés délivrés par les hauts responsables du MINFOPRA et du MINFI à savoir ; la déconcentration de la gestion des Personnels de l’Etat et de la Solde : enjeux, défis et perspectives en vue d’une gestion optimale des ressources humaines de l’Etat ; la constitution et la mise à jour du fichier des personnels dans les sites déconcentrés : préalable à un fonctionnement optimal desdits sites, l'exercice du contrôle de conformité par le MINFOPRA sur les actes pris dans les sites déconcentrés : instrument d’évaluation du fonctionnement de ces sites ;le rôle des Cellules SIGIPES dans le fonctionnement des sites déconcentrés, la gestion déconcentrée de la solde : instrument de maitrise de la masse salariale, de planification et de programmation des dépenses des personnels de l'État.

Parvenu au terme de cet important séminaire, les experts du Minfopra et le cabinet OBIV Solutions ont dégagé les résultats au bénéfice des gestionnaires des ressources humaines de l'État et de la solde notamment la vulgarisation des recommandations formulées par le Cabinet OBIV Solutions à l’endroit des sites déconcentrés; la sensibilisation des acteurs intervenant dans la chaîne de gestion des ressources humaines de l’Etat, en vue d’une meilleure appropriation du décret suscité; le renforcement des capacités des participants sur la maîtrise du traitement des actes dans les applications SIGIPES et ANTILOPE;la sensibilisation des participants sur la nécessité de la maîtrise des procédures relatives au traitement des actes de carrière ; l’identification des problèmes liés à la maintenance de l’application SIGIPES dans les sites déconcentrés et à l’utilisation de cette application ; l’identification des entorses à la mise en œuvre effective du décret n°2012/079 du 09 mars 2012 portant régime de la déconcentration de la gestion des personnels de l’Etat et de la Solde ; l’appropriation de l’importance, de la constitution, de la mise et de la tenue à jour du fichier des personnels ; l’appropriation du mode opératoire du traitement à échéance des actes de carrière.