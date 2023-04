CAMEROUN :: Bibliothèque en zone rurale: Des écoliers connectés au centre culturel Mafongo Humanity :: CAMEROON

Près de 10.000 ouvrages acquis par cette organisation humanitaire permettent aux jeunes de Kamgo de s’informer et s’instruire en culture générale et sur les éléments contenus dans les programmes scolaires définis par les autorités.

A plus de 500 mètres du carrefour « Tobe », lieu de la braise du porc à Bandjoun, une maison à l’allure modeste, entourée des fleurs qui affichent la clarté de leur verdure en ces débuts des pluies qui se déversent sur la région de l’Ouest Cameroun fait partie du décor et parait exceptionnelle. Auparavant destinée à usage d’habitation, et légèrement excentrée de la voie de contournement du stade Omnisports de Kouékong à Bafoussam, cet espace constitue un point d’attraction pour les jeunes élèves et collégiens du quartier. Au carrefour du quartier, non loin de la plaque qui indique l’entrée de la chefferie du village Kamgo, un point d’alimentation en eau potable est fréquenté par les femmes et les enfants.

Ce mercredi 30 mars 2023, après les heures de cours, quelques uns de ces jeunes enfants ont pris d’assaut la médiathèque du centre culturel Mafongo Humanity. Les yeux rivés sur les écrans d’ordinateurs traduisent qu’ils ont soif de découvrir le monde à travers les nouvelles technologies de l’information et de la communication. « J’apprends les technologies de l’information et de la communication ici au centre culturel Mafongo Humanity. Je révise aussi mes leçons dans cette salle. Les livres et les ordinateurs sont utiles. Ils favorisent notre éducation et notre instruction », déclare Aurélien Simo, habitué du centre et élève en classe du Cour Moyenne deuxième année(Cm2) à l’école catholique de Kamgo. Un avis similaire est exprimé par une autre pensionnaire, élève en classe de 6eme au lycée bilingue de Yom à Bandjoun. « Je viens ici pour manipuler les ordinateurs », soutient-elle. Sous l’encadrement d’Aubin Wabo Fono, titulaire d’une licence en technologie et enseignant à l’école catholique de Kamgo, ces jeunes scolaires s’informent et s’instruisent tous les jours ouvrables en culture générale et sur les éléments contenus dans les programmes scolaires définis par les autorités gouvernementales camerounaises. « Je m’exerce à initier les enfants de Kamgo en nouvelles technologies de l’information et de la communication. Je leur apporte mon soutien pour les autres disciplines scolaires. Grace aux efforts fournis par la Fondation Mafongo Humanity, ils sont aujourd’hui capables de manipuler un ordinateur parallèlement à l’obtention de leur certificat d’étude primaire(Cep). Ils ont des connaissances en ce qu’il s’agit des logiciels de base : Word, Excel, Power point. Avec 10.000 ouvrages, nous tenons a relever le niveau des enfants qui vivent en zone rurale, dans les maisons où il n’y a pas parfois de l’énergie électrique. Les enfants viennent ici les jours ouvrables, après les heures de cours, et le samedi. Je suis disponible pour booster leur performance», explique-t-il.

« Échanger, c’est s’enrichir »

Au quotidien, ce jeune homme est engagé à favoriser le déroulement efficient des activités du centre culturel à Kamgo, Bandjoun, d’assurer le bon usage du forage fournissant de l'eau potable à la population de Kamgo, d'assurer la veille sur des panneaux solaires pour améliorer l'électricité du centre culturel et l'utilisation des différents outils (ordinateurs, télévision) et à proposer du contenu éducatif et du soutien scolaire aux jeunes de Kamgo. Il s’inscrit dans la même logique que de Béatrice KAYO DOMKAM, Présidente & Fondatrice de l’Association d’aide humanitaire MAFONGO HUMANITY. « Aider des personnes en danger ne devrait-il pas normalement passer avant les lois ? » Pour donc répondre à cette interrogation, Beatrice Kayo Domkam a décidé de lancer courant septembre 2007 cette association en vue d’ « aider les personnes démunies à se prendre en charge, encourager le développement éducatif des défavorisés et contribuer à l’amélioration des conditions d’hygiène et de santé des nécessiteux. » La mise sur pied du Centre Culturel International International (CCI), composé d’une bibliothèque avec près de 10 000 ouvrages, d’une médiathèque et d’ une ludothèque et le projet de création d’un centre de bureautique occupent une place de choix dans le plan d’action de cette organisation humanitaire qui tient principalement dans le cadre de l'échange culturel entre le France et le Cameroun, le Chesnay et Bandjoun. Mettre en place un pôle de santé au naturel au sein de l’association fait partie des préoccupations de sa présidente fondatrice. Comment s’alimenter pour respecter son corps, préserver son bien-être et renforcer son organisme via des conseils en santé naturelle figure dans les champs actuel et prospectif du déploiement de Mafongo Humanity qui tient à matérialiser sa vison : « échanger, c’est s’enrichir ».