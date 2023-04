CAMEROUN :: Huawei publie son rapport annuel 2022 :: CAMEROON

Au cours d'une conférence tenue le 31 Mars, les dirigeants de l'entreprise chinoise ont fait le bilan des Activités régulières, survie et développement durable.

Comme cela est de tradition désormais chez Huawei, la journée du 31 Mars 2023 était consacrée à la présentation du rapport des activités effectuées par l'entreprise tout au long de l'année 2022.

Avec 642,3 milliards CNY de revenus dont 35,6 milliards CNY de bénéfices nets, on peut dire que les dépenses de Huawei en matière de R&D se sont constamment accentuées jusqu'à atteindre 161,5 milliards de CNY en R&D en 2022, ce qui représente 25,1% de son chiffre d'affaires total annuel ce qui porte le total annuel de ses dépenses en R&D au cours des dix dernières années à plus de 977,3 milliards de CNY. Eric Xu, président tournant de Huawei, lors de la conférence de presse du rapport annuel de l'entreprise dira à ce propos « En 2022, un environnement externe difficile et des facteurs indépendants du marché ont constamment pesé sur les activités de Huawei ». Il continue en précisant, « Contre vents et marées, nous avons continué à aller de l'avant, en faisant tout ce qui était en notre pouvoir pour maintenir la continuité de nos activités et servir nos clients. Par ailleurs, nous avons déployé beaucoup d'efforts pour accroître les rendements, ce qui nous a permis de générer un flux régulier de revenus afin d'assurer notre viabilité et de jeter les fondements d'un développement futur ». Sabrina Meng, la directrice financière de Huawei, a également pris part à cet événement. « Malgré une forte pression en 2022, nos résultats globaux ont été conformes aux prévisions », a-t-elle remarqué. À la fin de l'année 2022, notre ratio d'endettement s'élevait à 58,9 % et notre solde net de trésorerie à 176,3 milliards de yuans. En outre, notre actif total a atteint mille milliards de yuans, composé en grande partie d'actifs à court terme tels que les liquidités, les investissements à court terme et les actifs d'exploitation. Notre situation financière reste solide, caractérisée par une forte résilience et une grande flexibilité. En 2022, nos dépenses totales en matière de R&D se sont élevées à 161,5 milliards CNY, soit 25,1 % de notre chiffre d'affaires total, ce qui figure parmi les chiffres les plus élevés de l'histoire de Huawei. Face à la pression, nous continuons d'avancer, en toute confiance. ». En 2022, le chiffre d'affaires des groupes Huawei opérateurs, entreprises et consommateurs s'élevait respectivement à 284, 133,2 et 214,5 milliards de yuans. Huawei est un fervent partisan de la croissance avec ses partenaires de l'écosystème et estime que l'ouverture et la collaboration mènent à un succès partagé. La société a continué d'ouvrir les capacités de sa plate-forme à travers son portefeuille HarmonyOS, Kunpeng, Ascend et cloud, ense concentrant sur l'amélioration de l'expérience des développeurs et en permettant à ses partenaires de l'écosystème sur tous les fronts. Actuellement, Huawei travaille avec plus de neuf millions de développeurs et plus de 40 000 partenaires de l'écosystème dans le but de stimuler l'innovation basée sur l'écosystème et créer une plus grande valeur pour ses clients. Xu, a fait remarquer que « 2023 sera primordiale pour la survie et le développement durable de Huawei.» « Les fleurs de prunier florissent mieux et sont plus sucrées après un froid hivernal rigoureux. Huawei aujourd'hui peut-être considéré comme une fleur de prunier. Certes, nous sommes confrontés à des pressions considérables, mais nous disposons des atouts nécessaires pour nous en sortir : des possibilités de croissance, un portefeuille d'activités solide, un avantage concurrentiel unique, la confiance durable de nos clients et partenaires, et le courage d'investir massivement dans la recherche et le développement. Nous avons confiance en notre capacité à nous élever au-dessus des épreuves auxquelles nous sommes confrontés, tout en posant des bases solides pour une survie et un développement durable. » Tous les états financiers figurant dans le rapport annuel 2022 ont fait l'objet d'un audit indépendant par KPMG, un des quatre grands cabinets internationaux d'experts-comptables.

Une croissance solide et des investissements en hausse

Parallèlement à cette conférence, Huawei Northen Africa a tenu le 31 Mars dernier une conférence de presse en ligne au cours de laquelle M. Adnane Ben Halima, Vice-Président en charge des relations publiques de Huawei Northern Africa, a présenté les résultats du rapport annuel 2022 de l’entreprise.

Un rapport qui a mis en évidence la performance exceptionnelle de Huawei dans le monde, ainsi que son engagement à fournir des technologies de pointe et des solutions innovantes à ses clients. L'entreprise fait état d'activités régulières stables tout au long de l'année 2022, ayant généré 642,3 milliards CNY de revenus (85,9 milliards d’euros) et 35,6 milliards CNY de bénéfices nets (4,7 milliards d’euros). En Afrique, Huawei a connu une croissance remarquable et continue de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires pour stimuler le développement économique et social de la région.

Face aux représentants de plusieurs médias africains, Adnane Ben Halima a mis en lumière les avancées technologiques de Huawei dans divers domaines, tels que la 5G, le cloud computing et l’intelligence artificielle. Ces technologies jouent en effet un rôle crucial dans la transformation numérique de l'Afrique, en stimulant la croissance économique, en améliorant les services publics et en renforçant les capacités des entreprises locales. "Chez Huawei, nous investissons massivement dans la R&D pour offrir des technologies de pointe qui répondent aux besoins et attentes des populations sur le continent africain. Nous sommes fiers d'être à l'avant-garde de l'innovation avec des solutions en 5G, intelligence artificielle, cloud et cybersécurité qui améliorent la vie de l’ensemble des habitants dans la région. Nous sommes déterminés à collaborer étroitement avec tous nos partenaires pour bâtir un avenir meilleur et plus connecté pour tous." a déclaré M. Ben Halima.