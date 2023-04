CAMEROUN :: Pour Jean Robert Wafo, le SDF est désormais le "marche-pied du régime de Yaoundé " :: CAMEROON

Jean Robert Wafo, ancien Maire SDF adjoint de Douala II, à propos de la rédente nomination par Paul Biya d'un membre du Sdf au sénat, pense que le parti de Ni John Fru Ndi est devenu un parti politique des affamés .

" Passer, en moins de deux ans, du stade de supplétif à celui de marche-pied du régime de Yaoundé, il faut avoir décidément jeté la honte aux chiens pour orchestrer ou valider une telle crapulerie politique. De sept (07) sénateurs ÉLUS à un (01) seul NOMMÉ par magnanimité du président de la République. Tout cet aplaventrisme éhonté de la nouvelle recrue de la majorité présidentielle pour si peu ? Le fond du fond.Toute personne dotée d’une raison comprend désormais les vraies raisons des sanctions arbitraires et anti-statutaires prises à l’encontre des membres qui se sont regroupés pour former le G27+. Il fallait vider le NEC de son substrat puis rester avec une coquille vide qui va entériner toutes les commandes du système gouvernant. Les six (06) martyrs “piétinés” par balles le 26 mai 1990 à Bamenda se sont certainement retournés dans leurs tombes

"L’Histoire politique de notre pays retiendra. Notamment l’Histoire du SDF. Elle sera enseignée aux générations futures. Les noms des principaux collabos seront publiés dans les livres, afin que nul n’en ignore", écrit Jean Robert Wafo.

Le temps est une donnée dangereuse pour la forfaiture.

Jean Robert Wafo, pense que le temps finira par montrer la forfaiture du SDF actuel. " L’épicier affiche au moins sa profession, et souvent le nom de sa boutique et n’y vend pas autre chose que des épices. Le traître politique ne vaut pas celui-là. Les textes du SDF exigent que toute décision d’une importance grande et sensible engageant le parti doit au préalable faire l’objet d’un débat inclusif suivi d’une adoption et enfin d’une résolution du Congrès (organe suprême) dans ce sens. Ce qui n’a pas été le cas pour ce qui concerne la désignation d’un militant du SDF parmi les 30 sénateurs NOMMÉS. Les idéologues, véritables pères fondateurs du SDF comme Prof. Ngwasiri, Dr Siga Asanga, Dr Feko, Justice Nyo Wakaï et autres avaient eu raison trop tôt, peut-être, de dénoncer la dérive monarchique absolutiste de la hiérarchie aujourd’hui trentenaire du parti",conclu-t-il