Vol d'un bébé à l'Hôpital Laquintinie de Douala: Comme l'affaire Vanessa Tchatchou ?

Les faits. Le 02 avril 2023, Dame Ndjemba se rend à l'hôpital Laquintinie de Douala pour donner naissance à son enfant. Le lendemain, elle est informée par le corps médical de ce que son bébé est un mort-né. Incrédulité. Suspicion. Justifiées, parce que, selon toutes informations vérifiées, la dépouille du mort-né ne lui a jamais été remise pour inhumation dans la famille.

Mis en index, accusé de vol de bébé, l'hôpital se défend, et dans un communiqué publié ce 4 avril 2023, annonce que le corps du bébé a été jeté dans une fosse septique. Ce que la famille du nouveau-né ne veut aucunement entendre. Le père exige son enfant à l'hôpital, et n'est prêt à aucun dialogue.

Le directeur de l'hôpital Laquintinie publié une mise au point, et met l'emphase sur deux points : Premièrement, dit-il, il importe de savoir qu’il n’y a pas eu de vol de bébé ; deuxièmement, Noël Emmanuel Essomba donne sa version des faits. et affirme que le bébé recherché serait un mort-né. Et toujours selon lui, la dépouille dudit bébé est introuvable parce qu’une stagiaire aurait par mégarde, évacué le produit de conception dans un vidoir. C'est une sorte de pot dédié au transfert des déchets liquides vers les fosses septiques.

Seulement, la version du directeur de l'hôpital Laquintinie ne cadre pas avec le récit des faits de la pauvre mère qui crie toujours au vol de son bébé. Dans une vidéo abondamment partagée sur les réseaux sociaux, Dame Djemba fait savoir que depuis dimanche dernier, jour où elle est admise à l'hôpital Laquintinie pour enfanter, sa famille et elle ne comprennent rien à ce feuilleton. Et d'affirmer qu'elles n’ont reçu, ni le placenta, ni le corps du bébé, lequel aurait alors été enterré, sans leur avis.

Selon plusieurs sources, l'hôpital Laquintinie de Douala n'est pas étrangers aux vols des bébés à leur naissance. On évoque un phénomène assez fréquent dans cette formation sanitaire gouvernementale. Des histoires tragiques qui malheureusement rappellent le douloureux souvenir de l’affaire Vanéssa Tchatchou, du bébé de cette fille de 17 ans à l'époque des faits ( août 2021) volé à l’hôpital gynéco, pédiatrique et obstétrique de Yaoundé.

En décembre 2019, c'est Florence Behundu, une jeune femme, qui accusait déjà l’hôpital Laquintinie de Douala, d’avoir changé son bébé contre le corps sans vie d’un fœtus. Et naturellement, l'hôpital s'était encore fendu d'un communiqué pour balayer du revers de la main cette version, avançant plutôt la thèse d'un enfant mort- né.

Il y a objectivement lieu de craindre ces " grands" hôpitaux, pour les femmes qui veulent donner naissance.