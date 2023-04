CAMEROUN :: CELESTIN TAWAMBA EN FÉDÉRATEUR POUR UN PATRONAT PLUS PUISSANT :: CAMEROON

Vers une fusion du Gicam et de l’Ecam pour un patronat très fort, c’est une annonce faite par investir au Cameroun au sujet des deux organisations patronales les plus puissantes et représentatives du pays.

Le Gicam et l’ECAM totalisent près de 1600 entreprises parmi les plus importantes du Cameroun .

Charles Metouck , René Mbayen , Protais Ayangma Amang, Jean Perrial Nyodog, Yves-Michel Fotso, Célestin Kamanou Tawamba, Noucti Tchokwago et Christophe Silenou, suivis de nombreux opérateurs économiques puissants, avaient quitté le Gicam à cause de la volonté d’André Siaka de confisquer l’institution en y imposant ses poulains (André Fotso et Olivier Behle) , c'était après la fin de son mandat. La grande majorité des démissionnaires avaient rejoint l’ECAM.

André Siaka selon le journal La Nouvelle multiplié des manœuvres souterraines pour y retourner à travers son poulain du parti au pouvoir Emmanuel Wafo.Une volonté de faire du GICAM l'anti-chambre du parti au pouvoir.