CAMEROUN :: A QUELQUES MOIS DE L’ENTREE EN SERVICE DU BARRAGE DE NACHTIGAL, KIKOT SE PREPARE :: CAMEROON

Alors que le projet Nachtigal sera opérationnel dans quelques mois, le gouvernement camerounais et EDF peaufinent déjà sur la création d’une société de projet partagée pour le développement de Kikot .

Le projet d’aménagement hydro-électrique de Kikot estime à près de 600 MW à la frontière Cameroun et Congo sur le fleuve Sanaga .Son développement se fera par une société de projet partagée à 50/50 par Electricité de France (EDF), société de droit français, et l’Etat du Cameroun.

Une entreprise à l’image de Nachtigal Hydro Power Company qui produira ses premiers mégas sur Nachtigal dans quelques mois, 60 MW attendus avant Décembre sur un total de 420 MW.

Il revient donc aux camerounais de faire une comparaison entre les projets de barrages en mode PPP pilotes par la présidence de la république et ceux qu’a géré l’actuel ministre des finances lorsqu’il était au MINEPAT (Mekin, plus de 100 milliards pour 10 MW, le barrage n’a jamais été entièrement livré en 10 ans ; Memve Ele, à peine 80 MW sur les 215 attendus et finances a 420 milliards, projet exécuté sans études préalables en comparaison avec le début du Ntem, Bini a Warack , 75 MW abandonné ,etc…).

Le déroulement de la stratégie nationale de développement 2020-2030 est en cours, sa réussite dépend des reformes et de la qualité des hommes.