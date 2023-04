CAMEROUN :: VOL A OLEMBE : LE VRAI COUPABLE :: CAMEROON

Olembe, le contrat de construction avait été signé en 2016 lors de la visite du président italien Sergio MATTARELLA, l’ambassadrice Samuela Isopi avait promis pour son inauguration, un match opposant les lions indomptables et la Squadra Azura d’Italie. Financement bouclé, maitre d’œuvre sur le terrain, le projet financé à 139 milliards de FCFA , prêt de la banque italienne était sensé être livré en 2018 . Déjà en 2018 ,l’ancien conseiller du président , le feu Christian Penda Ekoka révélait de dizaines de milliards de surfacturations sur le crédit export italien. Ce projet était piloté de bout en bout par l’actuel ministre des finances à l’époque au MINEPAT, Tous les projets étaient d’ailleurs sur sa table.

L’hyper présence des fonctionnaires du MINFI et du ministère des sports dans la réalisation de ce projet a eu pour conséquence, les retards dans son exécution . Ils ont valide le recours par Piccini aux préfabriqués en Italie alors que figurait dans le cahier des charges de Piccini et à un coût élevé, la construction dune usine pour préfabriqués au Cameroun .La Can se pointant à l’horizon, Piccini avec la complicité des fonctionnaires avait sollicité un avenant de 28 milliards de FCFA sur les travaux supplémentaires fictifs, avenant soutenu par le maitre d’ouvrage .Face au refus du secrétariat général de la présidence qui souhaitait voir claire dans le dossier, l’entreprise italienne a arrêté les travaux.

Pour Piccini et les réseaux de fonctionnaires tapis dans l’ombre, c’était un moyen de chantage pour obliger l’état à réagir, d’autant plus qu’on était à quelques mois de la visite des inspecteurs de la CAN.

Chose curieuse, alors que le secrétariat de la présidence promettait la lumière sur cet avenant, devenu ministre des finances, Louis Paul Motaze a validé une caution de l’état pour permettre à Piccini d’emprunter de l’argent auprès de BGFIBANK :

« Nous avons eu quelques discussions avec la banque. Nous avons écrit une lettre. Leur avis est favorable. Ce qui signifie que Piccini recevra des financements supplémentaires pour achever les travaux de construction du stade d’Olembe » réagissait Louis Paul Motaze, le montant du financement n’avait malheureusement pas été révélé.

Premier financement de BGFI, 04 milliards. Alors que le Cameroun espérait le démarrage des travaux, Piccini avait déclaré avoir d’autres priorités, demandant une seconde rallonge de 4.8 milliards de FCFA. Cet attitude a obligé la présidence de la république à résilier le contrat pour signer un gré à gré avec MAGIL. Très vite malheureusement, Magil va céder à l’appétit des fonctionnaires du maitre d’ouvrage, d’où la succession des scandales .

Qui est ce que le ministère des ports veut couvrir dans ce scandale ? S’interrogeait ce lundi Cabral Libii.