Consommation de champagne : Le Cameroun occupe le 1er rang en Afrique centrale

En 2021, le Cameroun, selon le dernier rapport publié par le Comité interprofessionnel du vin de Champagne( CIVC), a occupé le 5e rang africain des plus gros importateurs de champagne en Afrique sur 41 pays classés dans le continent et le 44e rang mondial.

En Afrique centrale- Cameroun, Gabon, Tchad, République centrafricaine, Guinée Equatoriale et République du Congo, l’Afrique en miniature est le plus gros consommateur-importateur- de champagne, loin devant la République du Congo, classée 8e. L’Afrique du Sud a maintenu sa place de leader du continent avec environ 1 million de bouteilles de 75 cl pour une valeur de 27,5 millions d’euros. Ce volume est en hausse d’environ 62 %. En bonus, le pays est classé 20e plus gros importateur mondial.

Le Nigeria occupe la seconde place africaine et 24e rang mondial, les achats ont bondi de près de 84 % pour atteindre 559 088 bouteilles valorisées à 21,3 millions d’euros. La Côte d’Ivoire, le 3e pays africain, a consommé 645 917 bouteilles pour un coût total de 12,7 millions d’euros. Il occupe le 33e rang mondial et ses dépenses en vin ont également augmenté de 61 % d’une année sur l’autre.

Le top cinq africain est complété par la République démocratique du Congo et le Cameroun, respectivement. La RDC a acheté 301 255 bouteilles, soit plus que le double du stock de l’année 2020 (129 867 bouteilles). Le Congo et le Gabon, pour ce qui est de l’Afrique centrale, occupent les 8e et 10e rangs africains, respectivement.