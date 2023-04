CAMEROUN :: faux : la reine blanche n’est pas morte :: CAMEROON

« La reine blanche vit et se porte bien », rassure Francis Njike, l’un des princes du défunt roi des Bangangté, S.M Njike. L’autre prince, Nana Njiké Jean Pierre renseigne qu’il a échangé avec elle, regrette par ailleurs que la nouvelle ait été largement relayée sur les réseaux sociaux. Suite à cette folle rumeur, la reine blanche, Claude Njiké-Bergeret, a elle-même apporté le démenti. A travers un voice réalisé par ses propres soins, la reine demande à l’opinion nationale et internationale de rester sereine. Elle rappelle que la rumeur l’a déjà tuée au moins sept fois.

NON CLAUDE N'EST PAS MORTE

Cela fait la 7ème fois qu'apparament on annonce son décès. C'est récurent et dommageable. Rendez-vous compte du tress et de la douleur, causé par ce type de message. S'il vous plaît, vérifiez vos informations avant de diffuser de pareilles idioties. Je suis en colère, non contre l'imbécile qui a joué avec les sentiments des proches de Claude.

Je tiens à rassurer tout ceux, que la nouvelle a effondrés. ET OUI CLAUDE EST BIEN VIVANTE ET SE REPOSE DU CÔTÉ D'ANGERS EN FRANCE. Son retour au cameroun est prévu en juin si tout va bien, signe la Française anoblie à Bangangté, Mafeun Annick.