MONDE ENTIER :: Qu'est-ce qui a rendu le Pitt de Fallout si spécial ? :: WORLD

Fallout est une série de lieux divers et tristement célèbres dont les fans se souviennent avec bienveillance ou avec haine, mais plus particulièrement des premiers. Ces jeux se déroulent dans des endroits aussi variés que Washington, Boston et la Virginie-Occidentale. Toutes ces régions contiennent des lieux mémorables comme le Strip de Las Vegas, Super-Duper Mart et Megaton. Bethesda a également développé ces lieux en adoptant des contenus téléchargeables qui nous ont permis de visiter d'autres endroits que nous n'aurions pas connus autrement. Il y a un endroit qui me semble particulièrement intéressant, et c'est notre entrée à Pittsburgh, également connue sous le nom de " The Pitt ". Vous vous demandez peut-être ce qui rend ce dlc meilleur que d'autres, comme le vaisseau-mère Zeta, Point Lookout, Honest Hearts, etc. L'emblématique Pitt est bien plus qu'un simple dlc, c'est un regard sur le désespoir et le monde sombre que le Wasteland de la capitale dépeignait à l'origine.

Cela ne veut pas dire que les autres jeux Fallout n'étaient pas sombres et pleins de désespoir. New Vegas racontait l'histoire d'un coursier qui faisait son travail et avait survécu aux bombes atomiques, avant de recevoir une balle dans la tête et d'être enterré vivant, cherchant à se venger de l'homme qui l'avait mis sous terre. Fallout 4 racontait l'histoire d'une femme abattue sous vos yeux et d'un bébé qui vous est volé sans que vous puissiez l'arrêter. Fallout 76 raconte l'histoire des survivants des déchets qui se séparent et quittent la Virginie-Occidentale à cause de la quantité de radiations et des bêtes monstrueuses qui peuplent les terres. Ce sont toutes des histoires sombres et profondes, qui mettent en lumière la gravité de la situation et du monde pour ceux qui ont survécu à la chute des bombes atomiques. Mais Fallout 3 raconte une histoire d'espoir et de vision du futur, pour ensuite l'arracher au personnage principal à la toute fin du jeu. Les terres désolées se sentent alors plus vides qu'avant, et nos personnages principaux se rendent à Pittsburgh pour y chercher leur avenir.

Le fait de pouvoir pénétrer dans Pittsburgh dans toute sa noirceur grâce aux esclaves qui y sont retenus en captivité montre à quel point le monde est devenu mauvais. Après avoir reçu une transmission à la radio, le joueur abandonne tout son équipement et pénètre dans Pittsburgh par un chemin de fer souterrain, symbole de l'esclavage. Dès l'entrée, nous voyons les décharges dans lesquelles vivent les survivants, ainsi que les bidonvilles dans lesquels ils sont forcés de résider alors que leurs riches maîtres contrôlent tout autour d'eux. Ils sont même forcés de se battre dans des fosses à mort avec des armes de pure horreur. Le personnage principal se rend dans les déchets mécaniques et désespérés de Pennsylvanie dans l'espoir de se faire passer pour un esclave et de mettre fin à l'esclavage en général. Une vingtaine d'années avant les événements qui se déroulent dans notre dlc, la Confrérie de l'acier avait ravagé Pittsburgh, tuant tous les pillards qui y vivaient dans une tentative réussie de libérer les enfants et de les recruter. Ici, les raiders ont créé ce qui avait été détruit, symbolisant ainsi la répétition de l'histoire. C'est un récit poignant de l'histoire américaine, qui découle de ce qui s'est passé tout au long de notre histoire à Washington.

Tout cela ne fait que préparer le contenu téléchargeable, qui est bien plus intéressant que les dlc que nous avons eus dans la série, comme ceux de Fallout 4 ou de Fallout 76. Peut-être est-ce dû à la capacité de Bethesda à raconter une grande histoire, ou peut-être à sa volonté de prendre des risques et de lancer une serviette mouillée sur le mur pour voir si ça collait.

Une statue dans l'un des derniers chapitres du dlc, représentative de l'état de Pittsburgh.

L'une des raisons pour lesquelles ce dlc réussit à bien des égards que d'autres ne réussissent pas, c'est le décor du contenu. Quand je dis que Fallout est un monde sombre, je veux dire qu'il a vraiment une ambiance que beaucoup de jeux n'ont pas. Lorsque vous marchez à travers des bâtiments détruits et des étendues de déchets et de débris, vous ressentez un véritable sentiment de solitude dans un endroit qui n'est pas accueillant pour les étrangers. The Pitt utilise ce sentiment pour que le personnage principal s'immerge dans ce que les riches considèrent comme la partie la plus basse de la société, en se frayant un chemin jusqu'à une révolution contre tous les méfaits du monde. Les esclaves doivent se battre pour s'élever sans l'aide d'étrangers, sachant qu'ils risquent de mourir en combattant les riches ravisseurs. La ville de Pittsburgh est tellement marquée par les riches qu'ils construisent des états où les gens sont attachés par des chaînes, ce qui diminue le moral des esclaves (comme le montre l'image ci-dessus). Le sang éclabousse la ville, les flammes brûlent tout ce qui reste et les têtes sont placées sur des pieux en hommage au pouvoir supérieur de cette ville abandonnée.

Une créature rend également cette ville mémorable : le Trog. Les Trogs sont des créatures des ténèbres qui étaient à l'origine des humains. Il s'agit de personnes infectées par le contagion de dégénérescence troglodyte, qui sont devenues sauvages et ont muté. Ils sont non seulement l'un des monstres les plus effrayants de l'histoire de Fallout, mais aussi l'un des plus tristes. On dit que vingt pour cent des habitants de Pittsburgh sont infectés par la contagion et se transforment immédiatement en créatures mutantes. Ils perdent presque tout sens de l'orientation, de la pensée, de la communication, etc. On peut même en apercevoir un à l'entrée du Pitt, essayant de se faire consoler par un frère qui s'inquiète pour sa santé. Le frère est alors attaqué par le trog, qui le tue sans hésitation. Ce qui rend ces créatures aussi tristes qu'elles le sont... ce sont les répliques qu'elles prononcent après leur mort. En tuant un trog, il réagit généralement en disant "Paix", "Merci" ou "Douleur". Cela prouve que ces créatures ressentent encore quelque chose, mais qu'elles ont été irradiées et infectées au-delà du point de retour.

Un oisillon troglodyte tapi dans l'obscurité.

Le Pitt est en quelque sorte de retour dans Fallout 76, un jeu toujours soutenu. Des expéditions peuvent être entreprises par le joueur pour retourner dans cette partie du monde déchirée par la guerre. Pittsburgh est à nouveau en proie au désarroi, alors que deux factions s'affrontent pour déterminer qui sera le vainqueur de Pittsburgh. Pendant ce temps, la contagion continue de faire rage, infectant la plupart des habitants de Pitt et pénétrant même dans les zones de sécurité qui protègent les habitants. À l'entrée, peu de choses ont changé dans The Pitt depuis Fallout 3, ce qui ne fait qu'accentuer le désespoir d'une ville qui n'a jamais eu la chance de retrouver sa forme.

Je pense que ce dlc reste l'élite en matière de divertissement, d'histoire et de narration fidèle à Fallout. Bien qu'il existe de nombreuses options pour ceux qui cherchent à entrer dans un nouveau monde dans Fallout, comme le sale Point Lookout, le vaisseau spatial Zeta ou le merveilleux Nuka-World, celui-ci reste emblématique. Des créatures à l'agencement de la carte, il est difficile de faire mieux que l'histoire de cette ville mécanique où les esclaves mènent encore le bon combat contre ceux qui n'ont plus rien de bon en eux.