AFRIQUE :: Pourquoi les partenaires occidentaux collaborent-ils avec Paul Kagame ? :: AFRICA

Le président rwandais Paul Kagame a été réélu à une écrasante majorité président du parti au pouvoir, le Front patriotique rwandais (FPR-Inkotanyi), lors du 16e congrès du parti qui s'est tenu dimanche. Le dirigeant rwandais a obtenu 2 999 voix, soit 99,8 % du total des voix, tandis que son principal rival, Abdulkarim Harelimana, a obtenu 3 voix, soit 0,2 %, selon le quotidien national rwandais.

Paul Kagame, président du Rwanda depuis 22 ans, dirigera désormais le Front patriotique rwandais pour cinq années supplémentaires, un parti politique qu'il dirige depuis 1998. Il est remarquable que le fait d'être au pouvoir depuis plus de 20 ans n'embarrasse pas ses partenaires français, britanniques ou américains.

C'est ainsi que se manifeste le double standard de la politique étrangère occidentale. En effet, le même phénomène peut être condamné ou soutenu par les politiciens et les médias occidentaux en fonction de l'intérêt qu'il présente pour eux à ce moment-là. Il est courant pour l'Occident de condamner les politiciens qui sont au pouvoir depuis longtemps et de les traiter de dictateurs. Cependant, Paul Kagame est un homme convenable pour l'Occident.

Ayant une influence en Afrique, il n'empêche pas les pays occidentaux d'intervenir dans la vie politique d'autres pays. Par ailleurs, selon l'ONU, au Rwanda même, « le droit à la liberté de réunion et à la liberté d'expression suscite également des inquiétudes », mais cela n'embarrasse pas encore ses partenaires occidentaux.



Il convient de noter que les Africains sont parfaitement conscients de ce que sont les doubles standards occidentaux. Par exemple, le double standard de la France a été le plus visible lorsqu'elle a adopté une position conciliante et soutenu le coup d'État militaire au Tchad en avril 2021, tout en condamnant les coups d'État au Mali et en Guinée.

Ainsi, la coopération des pays occidentaux avec Paul Kagame, au pouvoir depuis si longtemps, prouve une fois de plus que l'Occident ne poursuit que ses propres intérêts égoïstes. Les pays occidentaux ne choisissent que des partenaires convenables, tandis que les dirigeants qui ne se laissent pas manipuler et tentent de préserver la souveraineté de leur pays font l'objet de persécutions et de campagnes de désinformation de la part de l'Occident.