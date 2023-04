Joseph Mbarga rapproche les camerounais de son livre. :: CAMEROON

Paru pour la première fois en 2014 chez Librinova, le recueil de nouvelles intitulé "La faim ne justifie pas les moyens" a fait l'objet d'une réédition chez Proximité en 2022. Pour l'auteur, le but est de "rapprocher les camerounais de son livre", affirmé t-il.

Ainsi, la nouvelle édition du recueil de onze nouvelles, faisant une soixantaine de pages, a été présenté au public de Yaoundé ce 22 mars 2023, dans les locaux de l'institut Français du Cameroun (IFC).

C'est un recueil qui raconte avec humour, les déboires, les tares, l'égoïsme, la cupidité, la corruption, qui sévissent au Cameroun. L'auteur interpelle ainsi, sur les conséquences généralement désastreuses de ceux ci sur ses adeptes.

Joseph Mbarga est un Camerounais qui a étudié la finance et le management des projets. Il a fait carrière dans la communication et le marketing au sein d'une multinationale au Cameroun et en France. Il est auteur de deux autres recueils de nouvelles et d'un roman.

Le livre "La faim ne justifie pas les moyens", est disponible à Yaoundé, précisément à la Librairie des peuples noirs, à Cameroun Livres, ainsi qu'à Douala au niveau de FNAC Bali, Camer Bookstore, LIPACAM, Griot Bookshop et sur Amazon.