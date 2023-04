CAMEROUN :: Des boutiques léchées par des flammes à Mbouda :: CAMEROON

Un incendie ravageur s’est déclenché le 3 avril dernier à Mbouda, dans le département des Bamboutos, région de l'Ouest. Le feu a léché les boutiques situées sur l'axe principal, près d’une station-service, détruisant ainsi au passage, des matériaux locaux de construction et autres importants accessoires.

Alertées, les autorités administratives et municipales au rang desquelles, le préfet de cette unité, François Franklin Etapa, son état-major et le maire Wadji, ont effectué une descente sur les lieux pour toucher du doigt l'ampleur des dégâts et ordonner d'établir un périmètre de sécurité.

Alors qu'ils ont avisé, les sapeurs-pompiers ne sont pas non plus arrivés à temps. Voilà pourquoi les populations ont mobilisé des seaux et autres récipients afin de pouvoir maîtriser les flammes.

Le bilan provisoire ne fait pas état de pertes en vies humaines, mais d'importants dégâts matériels enregistrés. Au moment où nous mettions sous presse, l'origine des flammes était encore inconnue, même les riverains n'excluent pas l'hypothèse d'un coupe-circuit.